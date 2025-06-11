ЕС продолжает покупать нефть и газ из России

В 2024 году страны Евросоюза импортировали из России нефть и газ на сумму €21,3 млрд, что составляет 59,1% всего импорта ЕС из РФ.

Несмотря на антироссийские санкции, основными получателями российских нефти и газа стали Венгрия (21,8%), Словакия (15,8%) и Франция (14,5%).

Кроме энергоносителей, ЕС закупал у России металлы (15% от общего объема импорта) и химическую продукцию (9,6%). В то же время экспорт ЕС в Россию в 2024 году включал в основном фармацевтическую продукцию (€8,9 млрд, или 28,1%), химические товары (13,9%), продукты питания и корма (9,5%).

В целом за три года — с 2021 по 2024 год — импорт товаров из России в ЕС сократился на 78%: с €163,6 млрд до €36 млрд. Экспорт из ЕС в Россию за тот же период снизился на 64,6%: с €89,2 млрд до €31,6 млрд.

Германия зафиксировала ещё более значительное падение товарооборота. В 2024 году импорт из России в ФРГ упал на 94,6% по сравнению с 2021 годом — до €1,8 млрд. Экспорт из Германии в Россию снизился на 71,6% — до €7,6 млрд. Таким образом, по итогам прошлого года Германия получила рекордное положительное сальдо торгового баланса с Россией: экспорт в РФ превысил импорт на €5,8 млрд.

Основными товарами российского экспорта в Германию стали металлы (42,3%, или почти €0,8 млрд), химическая продукция (24,7%) и продукты питания с кормами (15,2%). Германия, в свою очередь, экспортировала в Россию фармацевтическую продукцию (30,6%, или €2,3 млрд), химические товары (13,9%) и станки (11,9%).