США закроют зарубежные офисы USAID к 30 сентября

Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на документ Госдепартамента США.

Американская администрация закроет все зарубежные представительства Агентства США по международному развитию (USAID) к 30 сентября.

По информации издания, госсекретарь США Марко Рубио распорядился упразднить весь международный штат агентства и передать контроль над программами иностранной помощи непосредственно Госдепартаменту. Директива затронет сотни сотрудников USAID по всему миру — как сотрудников дипломатической службы, так и подрядчиков и местный персонал в более чем 100 странах.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен занять освободившуюся нишу в странах третьего мира, сосредоточившись на проектах по «продвижению демократии».

3 февраля администрация США уже фактически приостановила деятельность USAID, которое ранее выделяло значительные средства на финансирование международных организаций. 10 марта Марко Рубио, назначенный временным руководителем агентства, заявил о прекращении действия 83% программ после завершения аудита.

Вместо закрытых программ Госдепартамент создаст специальный фонд A1OF с бюджетом $2,9 млрд. По словам Рубио, фонд позволит оперативно реагировать на кризисы, поддерживать партнеров, таких как Индия и Иордания, а также противостоять стратегическим вызовам со стороны конкурентов, включая Китай.