Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку

Москва осведомлена об обеспокоенности Баку, причем о справедливой обеспокоенности по поводу деятельности миссии ЕС в Армении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хорошо известно, чем занимаются сотрудники так называемой миссии. Они шпионят за соседними с Арменией странами. Перед Ереваном они, конечно, не отчитываются, никакой стабильности в регионе они не содействуют», - отметила она.

Захарова также сказала, что никаких сигналов от Еревана о выводе российской базы из Армении не было.

«Что касается дислоцированной в Армении российской военной базы, то никаких сигналов от Еревана о ее возможном выводе мы не получали. Официальные лица Армении подтверждают, в том числе публично, что подобные вопросы на повестке не стоят», - добавила она.

По словам представителя МИД РФ, размещение и функционирование базы регламентируется соответствующими двусторонними документами между Арменией и Россией.

«Этот вопрос ни разу никем не ставился в контексте или плоскости нашего взаимодействия с Азербайджаном», - заключила Захарова.