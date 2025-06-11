USD 1.7000
EUR 1.9406
RUB 2.1689
Подписаться на уведомления
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку

15:16 1638

Москва осведомлена об обеспокоенности Баку, причем о справедливой обеспокоенности по поводу деятельности миссии ЕС в Армении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хорошо известно, чем занимаются сотрудники так называемой миссии. Они шпионят за соседними с Арменией странами. Перед Ереваном они, конечно, не отчитываются, никакой стабильности в регионе они не содействуют», - отметила она.

Захарова также сказала, что никаких сигналов от Еревана о выводе российской базы из Армении не было.

«Что касается дислоцированной в Армении российской военной базы, то никаких сигналов от Еревана о ее возможном выводе мы не получали. Официальные лица Армении подтверждают, в том числе публично, что подобные вопросы на повестке не стоят», - добавила она.

По словам представителя МИД РФ, размещение и функционирование базы регламентируется соответствующими двусторонними документами между Арменией и Россией.

«Этот вопрос ни разу никем не ставился в контексте или плоскости нашего взаимодействия с Азербайджаном», - заключила Захарова.

США и Китай договорились: Трамп раскрыл детали
США и Китай договорились: Трамп раскрыл детали
16:30 300
Нетаньяху серьезно болен
Нетаньяху серьезно болен наша корреспонденция
14:20 3497
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
15:16 1639
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил обновлено 14:30
14:30 3586
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР Америка сходит с ума
13:40 2121
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии обновлено 16:37
16:37 3723
Важные дела Али Асадова в Ташкенте
Важные дела Али Асадова в Ташкенте фото; обновлено 14:17
14:17 1469
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
13:48 1983
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились новые подробности
13:23 4380
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит? haqqin.az из Грузии
00:03 10952
Темное прошлое, но ясное будущее
Темное прошлое, но ясное будущее горячая тема
12:53 1882

ЭТО ВАЖНО

США и Китай договорились: Трамп раскрыл детали
США и Китай договорились: Трамп раскрыл детали
16:30 300
Нетаньяху серьезно болен
Нетаньяху серьезно болен наша корреспонденция
14:20 3497
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
15:16 1639
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил обновлено 14:30
14:30 3586
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР Америка сходит с ума
13:40 2121
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии обновлено 16:37
16:37 3723
Важные дела Али Асадова в Ташкенте
Важные дела Али Асадова в Ташкенте фото; обновлено 14:17
14:17 1469
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
13:48 1983
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились новые подробности
13:23 4380
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит? haqqin.az из Грузии
00:03 10952
Темное прошлое, но ясное будущее
Темное прошлое, но ясное будущее горячая тема
12:53 1882
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться