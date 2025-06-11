Аллергия и как с ней бороться

По ее словам, если в семье у одного из родителей есть аллергологический анамнез, вероятность передачи этого ребенку составляет 20–30%. В то же время если у обоих родителей есть аллергологический анамнез, то вероятность передачи этого ребенку составляет 50–60%.

Аллергия - это повышенная чувствительность организма на какие-либо вещества, называемые аллергенами. К числу самых распространенных аллергенов относятся: пыльца, домашняя пыль, продукты питания, химикаты, плесень, перхоть и шерсть животных. Об этом сказала врач-аллерголог НИИ легочных заболеваний Министерства здравоохранения Нигуля Шамилова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

«Если у одного из родителей есть какие-либо аллергические заболевания, а у их ребенка наблюдаются какие-либо клинические признаки аллергических реакций, то им обязательно следует обратиться к врачу, пройти аллергопробы и воздержаться от подтвержденного аллергена. У детей чаще встречаются пищевые аллергены. Это проявляется в раннем детстве в виде либо аллергической сыпи, либо диареи, запора и вздутия живота. У детей чаще возникают аллергические реакции на молоко и куриные яйца», - сказала врач.

Н.Шамилова также отметила, что если у ребенка наблюдаются такие симптомы, как частое чихание, зуд в носу, слезотечение, частый сухой кашель, одышка и удушье, то родителям обязательно следует обратиться к аллергологу: «По клиническим симптомам необходимо определить, какой вид аллергического заболевания у ребенка. К ним относятся такие заболевания, как аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, бронхиальная астма, аллергический энтерит. При аллергическом рините у детей часто наблюдаются такие симптомы, как насморк, чихание, зуд в носу. При аллергическом конъюнктивите вокруг глаз заметны пятна Морганьи, а также наблюдаются такие симптомы, как слезотечение и зуд в глазах. Часто эти два заболевания протекают вместе. Если их вовремя не лечить, то может развиться такое заболевание, как бронхиальная астма. Мы называем это атопическим маршем, то есть атопическим дерматитом, атопическим ринитом и позже - бронхиальной астмой. На основании анамнеза и аллергологического обследования определяется, на какой аллерген у ребенка есть реакция».

Аллерголог добавила, что если невозможно избавиться от аллергена, то лечение следует назначать по возникшим клиническим симптомам: «Это лечение должно проводиться постоянно под наблюдением врача и оцениваться в назначенные врачом сроки».

Шамилова обратила внимание, что «сезонная аллергия может как вызывать астму, так и усугубить жалобы пациентов с аллергической астмой. В сезон, особенно в весенне-летний, у пациентов могут обостряться аллергические симптомы ввиду воздействия деревьев, цветов и пыльцы, а также возникать клинические признаки астмы».

По ее словам, сезонную аллергию также называют пыльцевой аллергией: «Это чаще встречается в весенне-летний и осенний сезоны. Цветение деревьев в весенние месяцы усиливает симптомы у аллергиков. Поэтому лицам с атопической астмой следует принимать профилактические меры до и во время сезона. Не рекомендуется выходить на улицу в ветреную погоду. А в случае, если придется выйти на улицу, то следует носить рубашки с длинными рукавами и очки. После прихода домой следует принять душ, использовать назальные спреи и не проветривать дом в ветреную погоду. Также не рекомендуется сушить выстиранную одежду в ветреную погоду. В этом случае аллергены могут впитаться в одежду и оказать негативное воздействие на пациента с аллергией».

Аллерголог отметила, что пациенты с пыльцевой аллергией должны также следить за продуктами питания: «Потому что может возникнуть перекрестная аллергическая реакция. У этих пациентов может быть аллергическая реакция на большее количество фруктов и меда. Аллергическая реакция может проявляться при таких заболеваниях, как крапивница, аллергический ринит, аллергический конъюнктивит и астма. В качестве профилактической меры перед сезоном следует полностью убрать из рациона известный аллерген у пациента. В случае, если это невозможно и клинические симптомы не выражены, пациенту рекомендуется иммунотерапия перед сезоном. Продолжительность иммунотерапии составляет 3-5 лет, и у пациента наступает длительная ремиссия. Иммунотерапия проводится либо сублингвально (под язык), либо подкожно. Если это невозможно, лечение назначает врач в течение сезона в соответствии с симптомами заболевания».