Эмин Амруллаев выступил на встрече министров инициативы «Один пояс, один путь»

Министр науки и образования Эмин Амруллаев выступил во 2-й встрече министров науки, технологий и инноваций в рамках 2-й конференции «Один пояс, один путь» по обмену в области науки и технологий, которая прошла в городе Чэнду, Китайская Народная Республика.
В своем выступлении министр представил информацию о достигнутых результатах и планируемых инициативах Азербайджана, направленных на развитие международного научного сотрудничества, продвижение инноваций и построение экономики, основанной на знаниях.
Амруллаев подчеркнул, что сотрудничество с Китаем в сферах науки, образования и технологий рассматривается Азербайджаном как стратегический приоритет. Он отметил, что укрепление совместных исследований, трансфер технологий и обмен человеческим капиталом в таких перспективных направлениях, как искусственный интеллект и чистая энергия, будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.
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С 10 по 12 июня делегация во главе с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым принимает участие во второй конференции «Один пояс, один путь» по обмену в области науки и технологий, которая проходит в китайском городе Чэнду.
Тематика конференции — «Вместе для инноваций, развитие для всех: совместное построение научно-технологического инновационного сообщества в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В мероприятии участвуют представители более 100 стран и международных организаций.
В рамках конференции проходят обсуждения по ключевым направлениям международного сотрудничества в научно-технологической сфере, в том числе: поиск новых моделей взаимодействия в области науки и технологий, формирование сети сотрудничества и трансфера технологий, повышение эффективности совместной деятельности научно-технологических парков и предпринимательства.