Эмин Амруллаев выступил на встрече министров инициативы «Один пояс, один путь»

Министр науки и образования Эмин Амруллаев выступил во 2-й встрече министров науки, технологий и инноваций в рамках 2-й конференции «Один пояс, один путь» по обмену в области науки и технологий, которая прошла в городе Чэнду, Китайская Народная Республика.

В своем выступлении министр представил информацию о достигнутых результатах и планируемых инициативах Азербайджана, направленных на развитие международного научного сотрудничества, продвижение инноваций и построение экономики, основанной на знаниях.

Амруллаев подчеркнул, что сотрудничество с Китаем в сферах науки, образования и технологий рассматривается Азербайджаном как стратегический приоритет. Он отметил, что укрепление совместных исследований, трансфер технологий и обмен человеческим капиталом в таких перспективных направлениях, как искусственный интеллект и чистая энергия, будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.