Экс-президент получила шесть лет тюрьмы

Верховный суд Аргентины приговорил бывшего президента страны Кристину Киршнер к шести годам тюремного заключения по делу о коррупции. Кроме того, суд запретил ей пожизненно занимать государственные должности, что фактически лишает ее права участвовать в выборах.
Киршнер, возглавлявшая Аргентину с 2007 по 2015 год, признана виновной в хищении бюджетных средств при реализации дорожных проектов в провинции Санта-Крус. Следствие установило, что с 2003 по 2015 год 80% государственных контрактов на строительство дорог в этом регионе получила компания Austral Construcciones, возглавляемая Ласаро Баесом — другом семьи Киршнеров. Значительная часть проектов либо не была завершена, либо не начиналась вовсе, несмотря на полное финансирование из бюджета.
По итогам разбирательства шесть лет тюрьмы получили также Ласаро Баес, экс-глава управления общественных работ Санта-Крус Хосе Лопес и бывший руководитель национального управления автодорог Нельсон Периотти. Еще пятеро обвиняемых получили сроки от 3 до 5 лет, четверо были оправданы.
Кристина Киршнер с начала процесса настаивала на том, что обвинения носят политический характер. Первоначально ее и членов семьи обвиняли в создании преступной организации национального уровня, однако эта версия в суде не устояла, и дело было переквалифицировано на коррупцию в рамках регионального бюджета.
Приговор вынесен на фоне парламентской предвыборной кампании в Аргентине, выборы в парламент назначены на октябрь 2025 года. После оглашения решения суда сторонники Киршнер устроили акции в поддержку в Буэнос-Айресе и других городах страны. Обращаясь к своим сторонникам, она обвинила в происходящем «судебную партию» и крупный бизнес, поддерживающий действующую власть.
Действующий президент Аргентины Хавьер Милей, находящийся сейчас с визитом в Израиле, прокомментировал решение суда кратко: «Правосудие. Конец».