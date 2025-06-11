Экс-президент получила шесть лет тюрьмы

Киршнер, возглавлявшая Аргентину с 2007 по 2015 год, признана виновной в хищении бюджетных средств при реализации дорожных проектов в провинции Санта-Крус. Следствие установило, что с 2003 по 2015 год 80% государственных контрактов на строительство дорог в этом регионе получила компания Austral Construcciones, возглавляемая Ласаро Баесом — другом семьи Киршнеров. Значительная часть проектов либо не была завершена, либо не начиналась вовсе, несмотря на полное финансирование из бюджета.

Верховный суд Аргентины приговорил бывшего президента страны Кристину Киршнер к шести годам тюремного заключения по делу о коррупции. Кроме того, суд запретил ей пожизненно занимать государственные должности, что фактически лишает ее права участвовать в выборах.

По итогам разбирательства шесть лет тюрьмы получили также Ласаро Баес, экс-глава управления общественных работ Санта-Крус Хосе Лопес и бывший руководитель национального управления автодорог Нельсон Периотти. Еще пятеро обвиняемых получили сроки от 3 до 5 лет, четверо были оправданы.

Кристина Киршнер с начала процесса настаивала на том, что обвинения носят политический характер. Первоначально ее и членов семьи обвиняли в создании преступной организации национального уровня, однако эта версия в суде не устояла, и дело было переквалифицировано на коррупцию в рамках регионального бюджета.

Приговор вынесен на фоне парламентской предвыборной кампании в Аргентине, выборы в парламент назначены на октябрь 2025 года. После оглашения решения суда сторонники Киршнер устроили акции в поддержку в Буэнос-Айресе и других городах страны. Обращаясь к своим сторонникам, она обвинила в происходящем «судебную партию» и крупный бизнес, поддерживающий действующую власть.

Действующий президент Аргентины Хавьер Милей, находящийся сейчас с визитом в Израиле, прокомментировал решение суда кратко: «Правосудие. Конец».