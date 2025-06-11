USD 1.7000
EUR 1.9406
RUB 2.1689
Подписаться на уведомления
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Экс-президент получила шесть лет тюрьмы

15:27 828

Верховный суд Аргентины приговорил бывшего президента страны Кристину Киршнер к шести годам тюремного заключения по делу о коррупции. Кроме того, суд запретил ей пожизненно занимать государственные должности, что фактически лишает ее права участвовать в выборах.

Киршнер, возглавлявшая Аргентину с 2007 по 2015 год, признана виновной в хищении бюджетных средств при реализации дорожных проектов в провинции Санта-Крус. Следствие установило, что с 2003 по 2015 год 80% государственных контрактов на строительство дорог в этом регионе получила компания Austral Construcciones, возглавляемая Ласаро Баесом — другом семьи Киршнеров. Значительная часть проектов либо не была завершена, либо не начиналась вовсе, несмотря на полное финансирование из бюджета.

По итогам разбирательства шесть лет тюрьмы получили также Ласаро Баес, экс-глава управления общественных работ Санта-Крус Хосе Лопес и бывший руководитель национального управления автодорог Нельсон Периотти. Еще пятеро обвиняемых получили сроки от 3 до 5 лет, четверо были оправданы.

Кристина Киршнер с начала процесса настаивала на том, что обвинения носят политический характер. Первоначально ее и членов семьи обвиняли в создании преступной организации национального уровня, однако эта версия в суде не устояла, и дело было переквалифицировано на коррупцию в рамках регионального бюджета.

Приговор вынесен на фоне парламентской предвыборной кампании в Аргентине, выборы в парламент назначены на октябрь 2025 года. После оглашения решения суда сторонники Киршнер устроили акции в поддержку в Буэнос-Айресе и других городах страны. Обращаясь к своим сторонникам, она обвинила в происходящем «судебную партию» и крупный бизнес, поддерживающий действующую власть.

Действующий президент Аргентины Хавьер Милей, находящийся сейчас с визитом в Израиле, прокомментировал решение суда кратко: «Правосудие. Конец».

США и Китай договорились: Трамп раскрыл детали
США и Китай договорились: Трамп раскрыл детали
16:30 307
Нетаньяху серьезно болен
Нетаньяху серьезно болен наша корреспонденция
14:20 3501
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
15:16 1647
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил обновлено 14:30
14:30 3591
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР Америка сходит с ума
13:40 2121
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии обновлено 16:37
16:37 3727
Важные дела Али Асадова в Ташкенте
Важные дела Али Асадова в Ташкенте фото; обновлено 14:17
14:17 1469
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
13:48 1985
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились новые подробности
13:23 4383
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит? haqqin.az из Грузии
00:03 10953
Темное прошлое, но ясное будущее
Темное прошлое, но ясное будущее горячая тема
12:53 1882

ЭТО ВАЖНО

США и Китай договорились: Трамп раскрыл детали
США и Китай договорились: Трамп раскрыл детали
16:30 307
Нетаньяху серьезно болен
Нетаньяху серьезно болен наша корреспонденция
14:20 3501
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
15:16 1647
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил обновлено 14:30
14:30 3591
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР Америка сходит с ума
13:40 2121
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии обновлено 16:37
16:37 3727
Важные дела Али Асадова в Ташкенте
Важные дела Али Асадова в Ташкенте фото; обновлено 14:17
14:17 1469
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
13:48 1985
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились новые подробности
13:23 4383
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит? haqqin.az из Грузии
00:03 10953
Темное прошлое, но ясное будущее
Темное прошлое, но ясное будущее горячая тема
12:53 1882
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться