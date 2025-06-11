Россия просит Азербайджан и Армению понять ее тревоги

Российская сторона рассчитывает, что Азербайджан и Армения «понимают обеспокоенность РФ деятельностью НАТО в регионе Южного Кавказа и осознают риски углубления взаимодействия с таким «агрессивным военным блоком, как Североатлантический альянс». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ничего хорошего НАТО для безопасности Южного Кавказа не несет. Напротив, основная цель, как мы прекрасно понимаем, западников - расшатать регион, стравить, создать новые очки напряженности. Надеемся, что и в Баку, и в Ереване в равной мере понимают как нашу обоснованную обеспокоенность по этому поводу, так и в полной мере оценивают риски углубления своего взаимодействия с агрессивными военными блоками», - сказала Захарова.