Путин рассказал Трампу о своих желаниях

Президент США Дональд Трамп назвал хорошим свой последний телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, однако отметил, что пока эта беседа не принесла конкретных результатов.

«У нас был хороший разговор, но пока из этого ничего не вышло», — заявил Трамп в эфире подкаста газеты New York Post.