Путин рассказал Трампу о своих желаниях

Президент США Дональд Трамп назвал хорошим свой последний телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, однако отметил, что пока эта беседа не принесла конкретных результатов.
«У нас был хороший разговор, но пока из этого ничего не вышло», — заявил Трамп в эфире подкаста газеты New York Post.
Отвечая на вопрос, озвучивал ли Путин американской стороне свои ожидания, Трамп отметил: «Он говорил о том, чего он хочет, говорил, чего не хочет».
Президент США также прокомментировал войну в Украине, назвав ее жестокой и отметив, что «ничего подобного не было со Второй мировой войны». По словам Трампа, иногда удается достичь прогресса, но затем «неожиданно бомбят то, что не нужно бомбить — и это конец прогресса».