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Путин рассказал Трампу о своих желаниях

15:37 932

Президент США Дональд Трамп назвал хорошим свой последний телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, однако отметил, что пока эта беседа не принесла конкретных результатов.

«У нас был хороший разговор, но пока из этого ничего не вышло», — заявил Трамп в эфире подкаста газеты New York Post.

Отвечая на вопрос, озвучивал ли Путин американской стороне свои ожидания, Трамп отметил: «Он говорил о том, чего он хочет, говорил, чего не хочет».

Президент США также прокомментировал войну в Украине, назвав ее жестокой и отметив, что «ничего подобного не было со Второй мировой войны». По словам Трампа, иногда удается достичь прогресса, но затем «неожиданно бомбят то, что не нужно бомбить — и это конец прогресса».

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