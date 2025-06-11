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Эстонцы вынесли суровый приговор российской пропагандистке

15:38 1013

Харьюский уездный суд Эстонии приговорил к шести годам лишения свободы сотрудницу медиагруппы «Россия сегодня» Светлану Бурцеву, признав ее виновной в госизмене и нарушении санкции, сообщает ERR. Прокуратура указала, что фигурантка писала тексты для интернет-ресурсов, обслуживающих интересы российской пропаганды.

В частности, с 2017 года Бурцева работала в «Sputnik Эстония» (Sputnik Eesti), а после того, как его закрыли в 2019 году из-за санкций против гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, публиковала материалы на сайте Baltnews под псевдонимами. Тем самым она обеспечивала объекту санкций доступ к экономическим ресурсам, что запрещено регламентом Совета ЕС от 17 марта 2024 года, подчеркнуло гособвинение.

Также было установлено, что Бурцева поддерживала контакты с Романом Ромачевым — офицером запаса ФСБ и главой частной разведывательной компании R-Techno, которая занимается информационно-психологическими операциями в интересах России.

В том числе он курировал пропагандистку с 2019 по 2021 год, когда она училась в магистратуре Севастопольского государственного университета. Вместе с Ромачевым Бурцева написала книгу «Гибридная война за мир», которую эстонский суд признал пропагандистской, направленной на дестабилизацию общества и подрывающей доверие к местным властям.

Шесть лет лишения свободы — минимум по статье о госизмене в Эстонии. Срок исполнения наказания будет отсчитываться с момента задержания Бурцевой — 28 февраля 2024 года. Сторона защиты вправе обжаловать приговор в течение 30 дней.

Бурцевой 57 лет. Она получила эстонское гражданство путем натурализации в 1994 году и была членом партии Koos, лидера которой Айво Петерсона судят по обвинению в госизмене.

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