Пожизненные сроки по делу о громком убийстве на Мальте

Суд Мальты приговорил Роберта Агиуса и Джейми Веллу к пожизненному заключению по делу об убийстве журналистки-расследователя Дафны Каруаны Галиции, сообщает The Guardian.

По мальтийским законам пожизненное заключение означает пребывание в тюрьме до конца жизни без права на досрочное освобождение. Агиус и Велла признаны виновными в поставке взрывного устройства, которое в октябре 2017 года было установлено в автомобиль Каруаны Галиции и активировано дистанционно.

Дафна Каруана Галиция работала в издании Malta Independent и получила широкую известность благодаря своим материалам о коррупционных связях мальтийского руководства, включая расследования по «панамскому досье» в рамках Международного консорциума журналистов-расследователей.

Расследование убийства продолжается уже несколько лет. Ранее к различным срокам были приговорены другие участники преступления. Винсент Мускат получил 15 лет тюрьмы после признания вины. Братья Дегиорджио, которые установили и активировали взрывное устройство, приговорены к 40 годам лишения свободы каждый. Продолжается процесс в отношении бизнесмена Йоргена Фенека, который также проходит по этому делу.