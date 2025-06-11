Стратегическое сотрудничество между UNEC и китайскими университетами

В рамках делового визита делегации во главе с ректором Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), профессором Адалатом Мурадовым в Китайскую Народную Республику состоялись встречи в ряде престижных университетов и научно-исследовательских институтов Пекина, достигнуты важные соглашения о взаимном сотрудничестве, подписаны документы.

В рамках визита в Пекин делегация UNEC впервые посетила Китайскую ассоциацию по содействию финансированию развития (CAPDF). В ходе встречи, которую провела вице-президент и генеральный секретарь г-жа Го Миншэнь, ректор Адалат Мурадов сообщил, что в UNEC действует «Экономика развития», а также что UNEC прошел аккредитацию ACCA, CFA и FIBAA по своей финансовой специальности. Он инициировал создание совместного исследовательского центра и лаборатории финансирования развития между UNEC и CAPDF. На встрече была достигнута договоренность о переводе на азербайджанский язык книги «Примирение государства и рынка: китайский подход», автором которой является президент CAPDF и бывший глава Китайского банка развития Чэнь Юань. Г-жа Го Миншэ подчеркнула, что UNEC является первым зарубежным университетом, сотрудничающим с CAPDF.

Затем делегация UNEC встретилась с президентом Центрального университета финансов и экономики (CUFE), ведущего высшего учебного заведения в области экономики и финансов в Китае, Ма Хайтао. Стороны достигли соглашения о программах двойного диплома, совместной программе EMBA и цифровой экономики, исследованиях в области цифровой и зеленой экономики, Think Tank по инициативе «Один пояс, один путь», а также международных переводах книг.

На следующий день визита делегация UNEC посетила Китайский университет иностранных языков, где помимо азербайджанского языка преподается 101 иностранный язык. В ходе встречи с президентом университета Цзя Вэньцзянем обсуждались вопросы, связанные с обменом методикой преподавания английского языка, преподаванием английского языка преподавателям экономики на основе методики, применяемой в этом университете, программой двойного диплома MBA, а также обменом преподавателями и студентами. Представители UNEC также встретились с китайскими студентами, изучающими азербайджанский язык в этом университете.