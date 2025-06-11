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Армения подозревает Грузию

16:03 833

Ереван подозревает Тбилиси в блокировании экспорта армянского коньяка в РФ, пишут армянские СМИ со ссылкой на Минэкономики Армении.

Как сообщается, несколько десятков грузовиков с армянским коньяком застряли на КПП на границе Грузии с Россией, и армянская сторона подозревает Тбилиси в блокировке экспорта алкогольной продукции в РФ.

По данным грузинских СМИ, служба доходов Минфина Грузии отвергает такие заявления, отмечая, что все процедуры на таможенных пунктах по всей Грузии осуществляются в соответствии со стандартами.

Согласно статистике розничных продаж коньяка и бренди в РФ, Армения и Грузия в январе-апреле разделили 2-е и 3-е места, а доля продукции из Армении на российском рынке коньяка составляет почти 22%, а Грузии — 11,2%.

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