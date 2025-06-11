Орбан предложил превратить Украину в буферную зону

Буферная зона между Россией и НАТО могла бы «гарантировать мир обеим сторонам». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

«Нам нужно поговорить о будущем. Мы должны вернуться к довоенной концепции буферной зоны. Хорошо, если есть участок между НАТО и Россией, который гарантирует мир и для НАТО, и для РФ», - сказал Орбан.

Ранее премьер Венгрии заявлял, что Украина — «буферная зона» между Россией и НАТО, она «не станет членом альянса». По его словам, причиной вторжения России стала «территория под названием Украина», которая «была зоной столкновения НАТО и России и сейчас находится под контролем Североатлантического альянса».