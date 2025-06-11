USD 1.7000
EUR 1.9406
RUB 2.1689
Подписаться на уведомления
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Орбан предложил превратить Украину в буферную зону

16:07 503

Буферная зона между Россией и НАТО могла бы «гарантировать мир обеим сторонам». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

«Нам нужно поговорить о будущем. Мы должны вернуться к довоенной концепции буферной зоны. Хорошо, если есть участок между НАТО и Россией, который гарантирует мир и для НАТО, и для РФ», - сказал Орбан.

Ранее премьер Венгрии заявлял, что Украина — «буферная зона» между Россией и НАТО, она «не станет членом альянса». По его словам, причиной вторжения России стала «территория под названием Украина», которая «была зоной столкновения НАТО и России и сейчас находится под контролем Североатлантического альянса».

США и Китай договорились: Трамп раскрыл детали
США и Китай договорились: Трамп раскрыл детали
16:30 317
Нетаньяху серьезно болен
Нетаньяху серьезно болен наша корреспонденция
14:20 3512
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
15:16 1657
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил обновлено 14:30
14:30 3600
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР Америка сходит с ума
13:40 2126
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии обновлено 16:37
16:37 3734
Важные дела Али Асадова в Ташкенте
Важные дела Али Асадова в Ташкенте фото; обновлено 14:17
14:17 1470
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
13:48 1988
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились новые подробности
13:23 4392
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит? haqqin.az из Грузии
00:03 10956
Темное прошлое, но ясное будущее
Темное прошлое, но ясное будущее горячая тема
12:53 1887

ЭТО ВАЖНО

США и Китай договорились: Трамп раскрыл детали
США и Китай договорились: Трамп раскрыл детали
16:30 317
Нетаньяху серьезно болен
Нетаньяху серьезно болен наша корреспонденция
14:20 3512
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
15:16 1657
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил обновлено 14:30
14:30 3600
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР Америка сходит с ума
13:40 2126
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии обновлено 16:37
16:37 3734
Важные дела Али Асадова в Ташкенте
Важные дела Али Асадова в Ташкенте фото; обновлено 14:17
14:17 1470
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
13:48 1988
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились новые подробности
13:23 4392
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит? haqqin.az из Грузии
00:03 10956
Темное прошлое, но ясное будущее
Темное прошлое, но ясное будущее горячая тема
12:53 1887
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться