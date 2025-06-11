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Израиль отчитывается перед Россией

16:11 557

Россия получила разъяснения от Израиля по поводу сообщений о возможной передаче Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы получили разъяснения МИД Израиля о том, что данные утверждения не соответствуют действительности», — сообщила Захарова.

Ранее, 9 июня, посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил о согласии передать Украине старые комплексы Patriot, полученные в начале 1990-х годов от США. По его словам, эти системы уже находятся на территории Украины.

После заявления посла израильский МИД опроверг информацию о передаче Patriot Киеву. Захарова отметила, что Бродский неоднократно делал подобные заявления о поставках вооружений, однако власти Израиля подтверждают, что не осуществляли передачу вооружений Украине. В Израиле опасаются, что такое оружие может в конечном итоге оказаться у Ирана и быть использовано против самого Израиля.

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