Израиль отчитывается перед Россией

«Мы получили разъяснения МИД Израиля о том, что данные утверждения не соответствуют действительности», — сообщила Захарова.

Ранее, 9 июня, посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил о согласии передать Украине старые комплексы Patriot, полученные в начале 1990-х годов от США. По его словам, эти системы уже находятся на территории Украины.

После заявления посла израильский МИД опроверг информацию о передаче Patriot Киеву. Захарова отметила, что Бродский неоднократно делал подобные заявления о поставках вооружений, однако власти Израиля подтверждают, что не осуществляли передачу вооружений Украине. В Израиле опасаются, что такое оружие может в конечном итоге оказаться у Ирана и быть использовано против самого Израиля.