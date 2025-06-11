Сирийкам запретили носить купальники

Новое правительство Сирии постановило, что женщины должны носить буркини или другую купальную одежду, закрывающую тело, на общественных пляжах и в бассейнах. Это ограничение распространяется не только на местных жителей, но и на туристов, сообщает Reuters.

Отмечается, что, несмотря на подобные ограничения в общественных пространствах, власти разрешают носить пляжную одежду в западном стиле в частных клубах и дорогих отелях.

Решение Министерства туризма, принятое на этой неделе, стало первым случаем с момента свержения экс-президента страны Башара Асада, когда власти Дамаска выпустили «рекомендации» относительно того, что могут носить женщины.