США и Китай договорились: Трамп раскрыл детали

Делегации США и Китая по итогам переговоров достигли соглашения о значительном снижении взаимных тарифов. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Наша сделка с Китаем готова и подлежит окончательному согласованию мной и председателем Си. Отношения прекрасные! Спасибо за внимание к этому вопросу», — написал Трамп.

В рамках соглашения Вашингтон снизит пошлины на китайские товары с 145 до 55%, а Пекин на американские — с 125 до 10%. Кроме того, США вновь разрешат китайским студентам проходить обучение в американских вузах, сообщил Трамп. Пекин же обязуется заранее поставить редкоземельные элементы и магниты в США.

В апреле Китай в ответ на пошлины США расширил экспортные ограничения на ряд редкоземельных металлов и магнитов, но затем начал разрешать некоторые поставки. Теперь же, по словам Трампа, Китай согласился поставлять эти материалы без каких-либо ограничений.