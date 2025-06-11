USD 1.7000
EUR 1.9406
RUB 2.1689
Подписаться на уведомления
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

США и Китай договорились: Трамп раскрыл детали

16:30 325

Делегации США и Китая по итогам переговоров достигли соглашения о значительном снижении взаимных тарифов. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Наша сделка с Китаем готова и подлежит окончательному согласованию мной и председателем Си. Отношения прекрасные! Спасибо за внимание к этому вопросу», — написал Трамп.

В рамках соглашения Вашингтон снизит пошлины на китайские товары с 145 до 55%, а Пекин на американские — с 125 до 10%. Кроме того, США вновь разрешат китайским студентам проходить обучение в американских вузах, сообщил Трамп. Пекин же обязуется заранее поставить редкоземельные элементы и магниты в США.

В апреле Китай в ответ на пошлины США расширил экспортные ограничения на ряд редкоземельных металлов и магнитов, но затем начал разрешать некоторые поставки. Теперь же, по словам Трампа, Китай согласился поставлять эти материалы без каких-либо ограничений.

США и Китай договорились: Трамп раскрыл детали
США и Китай договорились: Трамп раскрыл детали
16:30 326
Нетаньяху серьезно болен
Нетаньяху серьезно болен наша корреспонденция
14:20 3518
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
15:16 1660
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил обновлено 14:30
14:30 3605
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР Америка сходит с ума
13:40 2131
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии обновлено 16:37
16:37 3738
Важные дела Али Асадова в Ташкенте
Важные дела Али Асадова в Ташкенте фото; обновлено 14:17
14:17 1470
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
13:48 1990
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились новые подробности
13:23 4397
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит? haqqin.az из Грузии
00:03 10957
Темное прошлое, но ясное будущее
Темное прошлое, но ясное будущее горячая тема
12:53 1887

ЭТО ВАЖНО

США и Китай договорились: Трамп раскрыл детали
США и Китай договорились: Трамп раскрыл детали
16:30 326
Нетаньяху серьезно болен
Нетаньяху серьезно болен наша корреспонденция
14:20 3518
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
15:16 1660
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил обновлено 14:30
14:30 3605
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР Америка сходит с ума
13:40 2131
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии обновлено 16:37
16:37 3738
Важные дела Али Асадова в Ташкенте
Важные дела Али Асадова в Ташкенте фото; обновлено 14:17
14:17 1470
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
13:48 1990
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились новые подробности
13:23 4397
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит? haqqin.az из Грузии
00:03 10957
Темное прошлое, но ясное будущее
Темное прошлое, но ясное будущее горячая тема
12:53 1887
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться