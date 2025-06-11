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Армения отказалась от 40 тысяч индусов

16:48 1787

Индия была готова направить в Армению до 40 тысяч студентов для обучения. Об этом заявил вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян в ходе форума APRI Armenia.

По его словам, соответствующее предложение было озвучено председателем верхней палаты парламента Индии во время обсуждения последствий российско-украинской войны.

«Честно говоря, это стало для меня неожиданностью. У нас просто нет инфраструктуры, чтобы принять такое количество студентов. Именно поэтому так важно создавать условия для сотрудничества с такой крупной страной», — отметил Аршакян.

Он добавил, что расширение образовательного потенциала связано с проектом создания Академического городка в Армении.

«Сейчас у нас обучаются около трех тысяч студентов из Индии. Их число может вырасти до 30 или даже 60 тысяч, если появятся соответствующие возможности. Индийские студенты заинтересованы в получении образования именно в Армении», — подчеркнул вице-спикер.

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