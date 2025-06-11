Депутат Тагизаде исчез, а в России запретили выступления

После скандала, разгоревшегося вокруг депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа Халида Тагизаде, российского политика азербайджанского происхождения, в региональном парламенте инициированы изменения в регламент.
По данным российских источников, в проекте постановления, внесенном в думу округа, предусмотрено, что депутаты смогут задать по одному вопросу по каждому пункту повестки дня. Попытка задать более одного вопроса будет расцениваться как нарушение норм депутатской этики и повлечет запрет на выступления депутата на заседаниях. Кроме того, документ предусматривает ограничение права выступлений в случае выявления нарушений этики в речи парламентария.
Напомним, что скандал разгорелся после того, как Халид Тагизаде в ходе обсуждения вопроса о мигрантах заявил, что Ханты-Мансийский регион — это «историческая родина узбеков».
По его словам, узбеки, прибывающие в округ, на самом деле возвращаются на свою историческую землю, поскольку в прошлом территория входила в состав Сибирского ханства, которым правил хан Кучум из династии Шейбанидов. Несмотря на то что депутат, по сути, просто привел исторический факт, против него началась масштабная кампания на федеральном уровне. Его обвинили в «провокации», «открытых призывах против территориальной целостности и суверенитета России», «сепаратизме», «фальсификации истории» и других действиях.
На следующий день после выступления Тагизаде публично извинился, однако скандал не утих. В ночь на 3 июня он срочно вылетел в Азербайджан. В тот же день дума Ханты-Мансийска рассмотрела его дело и освободила депутата от должности заместителя председателя одного из комитетов, но юридических оснований для лишения мандата не нашла.
Сам Тагизаде от комментариев журналистам отказался, в том числе не ответил на запрос haqqin.az. На данный момент неизвестно, вернулся ли он в Россию.
Депутат думы Ханты-Мансийска Алексей Савинцев заявил, что предлагаемые изменения в регламент напрямую связаны с выступлением Тагизаде и последующим скандалом. По его словам, поправки планируется принять до следующего заседания парламента.
«В СМИ его речь представляли либо как абсолютный абсурд, либо как позицию настоящего врага России», — сказал Савинцев. Он также напомнил, что в соцсетях вновь всплыла видеозапись двухлетней давности, в которой Тагизаде в интервью азербайджанскому телеканалу называет освобождение Шуши «исторической победой» и говорит, что Армения — это оккупант и враждебное государство. Этот ролик стал дополнительным поводом для нападок на депутата.
«Почему нужно так срочно менять правила? Получается, избиратели подумают, что в думе либо враги, либо дураки», — отметил Савинцев.
Он добавил, что сразу после закрытого заседания по делу скандального депутата появляется проект постановления, который ограничивает права всех остальных.
«Слово «парламентарий» происходит от французского parler — говорить. А теперь нам разрешено задать только один вопрос — и все, дальше уже нарушение. А если чиновник не понял вопрос? А если ответил не по существу? Нам даже не позволят уточнить и добиться внятного ответа. Но ведь наша работа — защищать интересы граждан», — подчеркнул Савинцев.