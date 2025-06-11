Депутат Тагизаде исчез, а в России запретили выступления

По данным российских источников, в проекте постановления, внесенном в думу округа, предусмотрено, что депутаты смогут задать по одному вопросу по каждому пункту повестки дня. Попытка задать более одного вопроса будет расцениваться как нарушение норм депутатской этики и повлечет запрет на выступления депутата на заседаниях. Кроме того, документ предусматривает ограничение права выступлений в случае выявления нарушений этики в речи парламентария.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как Халид Тагизаде в ходе обсуждения вопроса о мигрантах заявил, что Ханты-Мансийский регион — это «историческая родина узбеков».

По его словам, узбеки, прибывающие в округ, на самом деле возвращаются на свою историческую землю, поскольку в прошлом территория входила в состав Сибирского ханства, которым правил хан Кучум из династии Шейбанидов. Несмотря на то что депутат, по сути, просто привел исторический факт, против него началась масштабная кампания на федеральном уровне. Его обвинили в «провокации», «открытых призывах против территориальной целостности и суверенитета России», «сепаратизме», «фальсификации истории» и других действиях.

На следующий день после выступления Тагизаде публично извинился, однако скандал не утих. В ночь на 3 июня он срочно вылетел в Азербайджан. В тот же день дума Ханты-Мансийска рассмотрела его дело и освободила депутата от должности заместителя председателя одного из комитетов, но юридических оснований для лишения мандата не нашла.

Сам Тагизаде от комментариев журналистам отказался, в том числе не ответил на запрос haqqin.az. На данный момент неизвестно, вернулся ли он в Россию.

Депутат думы Ханты-Мансийска Алексей Савинцев заявил, что предлагаемые изменения в регламент напрямую связаны с выступлением Тагизаде и последующим скандалом. По его словам, поправки планируется принять до следующего заседания парламента.