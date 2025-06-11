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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Трамп рассказал, как воспитывать детей

17:02 753

Президент США Дональд Трамп поделился своими принципами воспитания детей.

По его словам, он всегда внушал своим детям категорический отказ от наркотиков, алкоголя и курения.

«Никаких наркотиков, никаких сигарет, никакого алкоголя. Я бы еще добавил — никаких татуировок, но не так строго, потому что у многих людей есть татуировки. Но если можно этого избежать — лучше избежать», — заявил Трамп в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post.

При этом президент не стал отвечать на вопрос о возможных политических планах своих детей. «Любой родитель считает своих детей особенными. Все мои дети хорошо учились, много работают и хорошо относятся к другим людям», — добавил он.

У Дональда Трампа пятеро детей от трех браков: Дональд, Эрик, Бэррон (сын от нынешней супруги — первой леди США Мелании Трамп), а также дочери Иванка и Тиффани. Кроме того, у президента 11 внуков и внучек.

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