Трамп рассказал, как воспитывать детей

Президент США Дональд Трамп поделился своими принципами воспитания детей.

По его словам, он всегда внушал своим детям категорический отказ от наркотиков, алкоголя и курения.

«Никаких наркотиков, никаких сигарет, никакого алкоголя. Я бы еще добавил — никаких татуировок, но не так строго, потому что у многих людей есть татуировки. Но если можно этого избежать — лучше избежать», — заявил Трамп в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post.