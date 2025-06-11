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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Экс-директор ЦРУ: Трамп наивный, а у Украины самая мощная армия

17:04 1624

Интенсивность боевых действий между Россией и Украиной только растет, и не похоже, чтобы Дональд Трамп, который обещал положить конец войне за 24 часа, имел план достижения реального мира. Такое мнение в интервью Sky News высказал бывший директор ЦРУ Джон Бреннан.

«Я думаю, что Дональд Трамп не знает, что он будет делать», - ответил Бреннан на вопрос о том, как дальше будет действовать президент США, чтобы положить конец войне в Украине.

Бывший руководитель ЦРУ считает, что у Трампа наивное и поверхностное восприятие Украины и Владимира Путина.

Как отмечает Sky News, сам Бреннан имеет достаточно хорошее понимание реалий российско-украинской войны, ведь именно при его каденции ЦРУ начало помогать Украине создавать собственную современную разведку. По его словам, в 2014 году, когда он впервые посетил Украину, украинская армия «все еще была пропитана» российскими агентами, но сейчас все совсем иначе.

«Шаг за шагом, [она] превосходит практически любую другую армию на земном шаре, я бы сказал, включая Соединенные Штаты, учитывая огромный опыт, который они получили на поле боя», - отметил экс-директор ЦРУ.

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