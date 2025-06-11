USD 1.7000
EUR 1.9406
RUB 2.1689
Подписаться на уведомления
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Украинцы уничтожили подарок Кима Путину

17:09 2461

В результате взрыва на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) во Владимирской области России, который произошел в апреле этого года, было уничтожено большое количество военной техники. В частности, там могли быть уничтожены северокорейские реактивные системы залпового огня (РСЗО), пишет Defense Express.

Отмечается, что среди обломков арсенала были обнаружены и фрагменты неизвестных реактивных неуправляемых снарядов. Сперва их идентифицировали как 107-мм ракеты к РСЗО Type 63 из Китая или к их иранской копии. Тем не менее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone упомянул, что у россиян были и 107-мм пехотные системы РСЗО.

В издании считают, что на 51-м арсенале ГРАУ мог быть поражен РСЗО из Северной Кореи. 

Журналисты напомнили, что характеристики Type 75 пока неизвестны, но они вряд ли сильно отличаются от Type 63, которая имеет дальность огня 8 километров обычными реактивными снарядами и 11 километров - современными снарядами. Вес одного снаряда составляет около 18-19 килограммов.

В издании рассказали, что Type 63 была создана в Китае еще в 1960-х годах. Основой для этой РСЗО стала советская БМ-14.

Кроме того, пока не было ни одного сообщения о применении россиянами северокорейских Type 75 на фронте. В издании считают, что это подтверждает версию о том, что эти РСЗО были уничтожены во время взрыва на 51-м складе ГРАУ.

Украинцы уничтожили подарок Кима Путину
Украинцы уничтожили подарок Кима Путину
17:09 2462
Экс-директор ЦРУ: Трамп наивный, а у Украины самая мощная армия
Экс-директор ЦРУ: Трамп наивный, а у Украины самая мощная армия
17:04 1628
Иран не сдается
Иран не сдается актуальный комментарий
16:29 1708
Темное прошлое, но ясное будущее
Темное прошлое, но ясное будущее горячая тема; все еще актуально
12:53 2238
Трамп хочет сблизиться с Си Цзиньпином
Трамп хочет сблизиться с Си Цзиньпином обновлено 17:35
17:35 1334
Нетаньяху серьезно болен
Нетаньяху серьезно болен наша корреспонденция
14:20 4670
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
15:16 2552
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил обновлено 14:30
14:30 4094
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР Америка сходит с ума
13:40 2634
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии обновлено 16:37
16:37 4281
Важные дела Али Асадова в Ташкенте
Важные дела Али Асадова в Ташкенте фото; обновлено 14:17
14:17 1709

ЭТО ВАЖНО

Украинцы уничтожили подарок Кима Путину
Украинцы уничтожили подарок Кима Путину
17:09 2462
Экс-директор ЦРУ: Трамп наивный, а у Украины самая мощная армия
Экс-директор ЦРУ: Трамп наивный, а у Украины самая мощная армия
17:04 1628
Иран не сдается
Иран не сдается актуальный комментарий
16:29 1708
Темное прошлое, но ясное будущее
Темное прошлое, но ясное будущее горячая тема; все еще актуально
12:53 2238
Трамп хочет сблизиться с Си Цзиньпином
Трамп хочет сблизиться с Си Цзиньпином обновлено 17:35
17:35 1334
Нетаньяху серьезно болен
Нетаньяху серьезно болен наша корреспонденция
14:20 4670
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
Москва о миссии ЕС в Армении и беспокойствах Баку
15:16 2552
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил обновлено 14:30
14:30 4094
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР Америка сходит с ума
13:40 2634
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии
Протесты в США: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии обновлено 16:37
16:37 4281
Важные дела Али Асадова в Ташкенте
Важные дела Али Асадова в Ташкенте фото; обновлено 14:17
14:17 1709
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться