Украинцы уничтожили подарок Кима Путину

В результате взрыва на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) во Владимирской области России, который произошел в апреле этого года, было уничтожено большое количество военной техники. В частности, там могли быть уничтожены северокорейские реактивные системы залпового огня (РСЗО), пишет Defense Express.

Отмечается, что среди обломков арсенала были обнаружены и фрагменты неизвестных реактивных неуправляемых снарядов. Сперва их идентифицировали как 107-мм ракеты к РСЗО Type 63 из Китая или к их иранской копии. Тем не менее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone упомянул, что у россиян были и 107-мм пехотные системы РСЗО.

В издании считают, что на 51-м арсенале ГРАУ мог быть поражен РСЗО из Северной Кореи.

Журналисты напомнили, что характеристики Type 75 пока неизвестны, но они вряд ли сильно отличаются от Type 63, которая имеет дальность огня 8 километров обычными реактивными снарядами и 11 километров - современными снарядами. Вес одного снаряда составляет около 18-19 килограммов.

В издании рассказали, что Type 63 была создана в Китае еще в 1960-х годах. Основой для этой РСЗО стала советская БМ-14.

Кроме того, пока не было ни одного сообщения о применении россиянами северокорейских Type 75 на фронте. В издании считают, что это подтверждает версию о том, что эти РСЗО были уничтожены во время взрыва на 51-м складе ГРАУ.