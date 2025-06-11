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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Грузия готова к членству

17:21 950

Вступление Грузии в Европейский союз остается главной задачей властей Грузии, а важным шагом на этом пути является перезагрузка отношений Тбилиси с Брюсселем. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Наша задача очевидна и ясна. Наша конечная цель – членство Грузии в ЕС. Мы считаем, что к 2030 году Грузия будет максимально готова к членству в ЕС и, разумеется, здесь также важно перезагрузить наши отношения», – заявил Кобахидзе.

Власти Грузии не пожалеют усилий, а все остальное, по словам премьера, будет зависеть от подхода европейских структур.

При этом глава грузинского правительства отметил, что усилия оппозиции направлены ровно на противоположное: они стремятся помешать перезагрузке отношений. Премьер заявил, что действия оппозиции на протяжении многих лет носят характер целенаправленного саботажа.

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