Косово набирает заключенных и мигрантов

Правительство Косово выразило готовность принять до 50 мигрантов в год, депортированных из Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление, распространенное в среду, 11 июня.

«Правительство выразило готовность принять участие в программе с возможностью отбора лиц из предложенного списка при условии, что они будут отвечать конкретным критериям, связанным с верховенством права и общественным порядком», — говорится в заявлении.

Косово с населением около 1,6 миллиона человек уже подписало соглашение о приеме 300 заключенных из Дании, начиная с 2027 года, в обмен на 210 миллионов евро в течение следующего десятилетия. Также страна проявила интерес к приему депортированных мигрантов из Великобритании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента Дональда Трампа предложила странам Балканского региона, включая Сербию, принять депортированных мигрантов. До этого The Wall Street Journal писала, что в числе возможных стран для депортации рассматривались Молдова и Косово.

Также по договоренности с президентом Сальвадора США начали депортацию граждан третьих стран. По этой программе уже были высланы 250 венесуэльцев, несмотря на судебный запрет.