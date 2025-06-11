Европейцы пригрозили – рубль упал

Рубль заметно подешевел на Московской бирже и рынке форекс в среду. Курс доллара с отметки 78,2 рубля утром к 14.45 по бакинскому времени подскочил до 80,49 рубля, прибавив почти 3% за несколько часов. Евро поднимался до 91,49 рубля, хотя начал день на уровнях ниже 90. Юань на Мосбирже подорожал почти на 2%, до 11,04 рубля.

К 16.50 по бакинскому времени курсы откатились к 10,97 рубля за юань, 79,65 рубля за доллар и 91,39 рубля за евро (согласно данным Мосбиржи и внебиржевого рынка).

Коррекция вниз по рублю, который подорожал на 40% с начала года и стал самой быстрорастущей валютой мира, «может быть связана с обсуждением в ЕС нового пакета санкций против российского бизнеса», отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В рамках 18-го пакета, который Еврокомиссия представила во вторник, планируется отключение от SWIFT еще 22 российских банков, внесение в черные списки еще 77 танкеров «теневого флота», а также запрет на возобновление работы газопроводов «Северный поток».

Кроме того, Евросоюз планирует снизить «потолок цен» на российскую нефть с текущих $60 до $45 за баррель. Поставки дороже будут лишены западной страховки, а участвовать в них западным танкерным перевозчикам будет запрещено.

Если к санкциям ЕС присоединятся США и страны G7, они могут стать самой серьезной проблемой для российского нефтяного экспорта с момента введения европейского эмбарго в конце 2022 года, пишут эксперты Института энергетики и финансов.

Санкции уже вырезали из мировой нефтяной торговли половину «теневого флота» Кремля, а если потолок снизится, от перевозок российской нефти откажутся греческие компании, указывают в ИЭФ: «Как следствие, вероятно ощутимое сокращение морского экспорта нефти из РФ <…> А российский бюджет может столкнуться с еще большим сокращением нефтяных доходов уже во второй половине текущего года».

На рубль давит и то, что экспортеры могли сократить продажи валютной выручки в преддверии праздников, пишет Reuters. Спрос на валюту перед длинным выходными, напротив, мог увеличиться, указывает инвестбанкир Евгений Коган.

Приток валюты на рынок при этом снижается, отмечает он: выручка нефтяных компаний сократилась до минимума более чем за два года после падения цены российского сорта Urals. В мае, по данным Минэкономразвития, он продавался за рубеж по $52 за баррель против $66 в январе.