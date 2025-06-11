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Украина и Польша продолжают работу по сложным вопросам истории

17:47 350

Украина предоставила Польше официальное разрешение на проведение эксгумационных работ во Львове.

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Ранее стороны уже начали совместную работу: первые эксгумации прошли в селе Пужники Тернопольской области. Теперь аналогичные мероприятия планируются в Польше — в селе Юречкова. Украина рассчитывает, что поисковые работы начнутся в ближайшее время.

Во Львове эксгумация затронет захоронения польских военнослужащих, погибших в 1939 году в бывшем селе Збоиска (ныне часть Львова). Власти обеих стран подчеркивают, что речь идет о работе с чувствительными страницами совместной истории — захоронениями жертв конфликтов ХХ века.

Министерство культуры Украины также отметило примеры конструктивного взаимодействия с польской стороной, в том числе совместное осуждение акта вандализма на горе Монастырь и противодействие дезинформации о якобы отмененных разрешениях на раскопки.

«Общая память и шаги навстречу друг другу объединят наши народы во имя общего европейского будущего», — заявили в министерстве.

Ранее Польша неоднократно поднимала вопрос о проведении эксгумаций жертв Волынской трагедии — этнических чисток, которые в годы Второй мировой войны проводили Украинская повстанческая армия и польская Армия Крайова. В январе 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о достижении договоренностей по началу эксгумаций. Позже украинский МИД подтвердил готовность к проведению работ в Тернопольской области, которые стартовали в апреле.

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