В США объявили всеобщую акцию протеста против Трампа

Противники президента США Дональда Трампа анонсировали проведение акций протеста по всей стране в субботу, 14 июня. Об этом сообщили организаторы акций на своем сайте.

«No Kings — это общенациональный день неповиновения. От крупных до маленьких городов, от зданий судов до общественных парков, мы соберемся чтобы отвергнуть авторитаризм и показать миру, как выглядит подлинная демократия», — говорится в их заявлении.

Организаторы связали свою акцию с другими мероприятиями и событиями, которые состоятся в тот же день. Речь идет о Дне флага США, дне рождения Дональда Трампа, а также анонсированном им военном параде по случаю 250-летия американских сухопутных войск, который пройдет в Вашингтоне.