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Британия отменила гранты в Грузии

18:08 263

Посольство Великобритании в Грузии полностью прекращает выдачу грантов, запланированных для обеспечения честности и прозрачности муниципальных выборов, назначенных на 4 октября текущего года.

Об этом говорится в специальном заявлении британского диппредставительства в Тбилиси, опубликованном 11 июня.

В заявлении отмечается, что из-за неопределенности, возникшей после принятия в Грузии нового законодательства, в том числе относительно «иностранных агентов», а также новых правил выдачи грантов, посольство Великобритании, несмотря на скрупулезное соблюдение этих законов, не может получить от грузинского правительства ответ на запрос о выдаче гранта. «По этой причине мы вынуждены отменить грантовые предложения, направленные на поддержку прозрачности и конкурентоспособности будущих муниципальных выборов», — говорится в заявлении посольства.

В документе также выражено сожаление, что, в отличие от предыдущих муниципальных выборов, прошедших в 2021 году, правящая партия «Грузинская мечта» и ее правительство во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе до сих пор не пригласили в страну миссию наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ и не содействует необходимым мероприятиям по гражданскому мониторингу выборов.

16 апреля парламент Грузии в ускоренном порядке внес поправку к «Закону о грантах», согласно которой любой грант (кроме грантов, предназначенных на развитие спорта) может выдаваться только с предварительного согласия правительства после изучения им каждого «грантового проекта». В случае получения физическим либо юридическим лицом «незаконного гранта» оно будет оштрафовано в двойном размере полученной суммы. Контроль за исполнением «Закона о грантах» той же поправкой возложен на Антикоррупционное бюро.

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