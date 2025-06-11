Взрыв в российском Энгельсе. Там несколько суток горит нефтебаза

Сильный взрыв прогремел в российском Энгельсе в Саратовской области. Местные жители сообщают о большом столбе дыма, пишет российское издание Astra.

Предположительно, взрыв произошел на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе. Этот завод находится менее чем в двух километрах от горящей несколько суток нефтебазы «Кристалл».

Взрыв также мог произойти на предприятии по производству трубопроводной арматуры «РусКон-С» в пяти километрах от «Кристалла».

Официальной информации о происхождении звука пока нет.