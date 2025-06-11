Украина получит вдвое больше F-16

Норвегия планирует передать Украине вдвое больше истребителей F-16, чем обещала ранее. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на ежегодный отчет государства об импорте и экспорте обычных вооружений.

Отмечается, что всего Норвегия готовит для передачи 14 истребителей, хотя официально объявлено о поставках шести. Состояние остальных, неанонсированных самолетов, неизвестно.

Сроки поставки Норвегией F-16 также неизвестны, но страна обещала поставить истребители Киеву до конца 2025 года. В отчете также упоминается передача Украине еще 20 бронированных машин Dingo 2 (производство ФРГ) и двух норвежских инженерных машин NM189, созданных на базе танка Leopard 1.