Центробанки мира предпочитают золото

Доля золота в резервах центробанков достигла 20% в связи с наращиванием ими закупок драгметалла, а также повышением его цены, отмечают в ЕЦБ. Доля евро составила 16%, доллара США - 46%.

Золото обошло евро, став вторым по популярности активом в международных резервах мировых центробанков в 2024 году, говорится в докладе Европейского центрального банка (ЕЦБ).

«Центробанки продолжали наращивать резервы золота рекордными темпами, - говорится в докладе. - В 2024 году они приобрели более 1 тыс. тонн драгметалла, что двое выше среднегодового показателя закупок за предыдущее десятилетие».

Золотые резервы мировых ЦБ в п‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌рошлом году достигли 36 тыс. тонн, приблизившись к рекордному уровню в 38 тыс. тонн, зафиксированному в 1965 году, отметили в ЕЦБ.

Доля евро в валютных резервах мировых центробанков в 2024 году не изменилась, составив около 20%, в то время как доля доллара США уменьшилась на 2 процентных пункта (п.п.) до 57,8%.

По данным Всемирного совета по золоту, крупнейшими покупателями в прошлом году были Индия, Китай, Турция и Польша.

На увеличение спроса на золото повлиял, в частности существенный рост цены желтого металла, а также полномасштабное вторжение РФ в Украину, геополитическая нестабильность. С начала года стоимость золота выросла на 27%, достигнув исторического максимума в 3500 долларов за тройскую унцию (примерно 112,5 доллара за грамм).

«Спрос на золото для монетарных резервов резко вырос после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и остается высоким», - говорится в отчете ЕЦБ.

Эксперты констатируют, что больше всего покупали золото в течение последних трех лет страны, которые геополитически близки к Китаю и России.