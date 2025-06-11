Россия «внимательно рассмотрит» ноту Узбекистана

Российская сторона внимательно рассматривает информацию, содержащуюся в ноте посольства Узбекистана в России, направленную в связи с обеспокоенностью грубым обращением с мигрантами. Так заявила РБК официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«У нас имеются прямые каналы общения по линии правоохранительных и иных служб. Как водится между союзниками, разговор идет откровенный и любой сигнал тщательно рассматривается. Упомянутое обращение узбекистанской стороны доводится до компетентных инстанций. Полученная объективная информация будет передана партнерам в установленном порядке», — сказала Захарова, подчеркнув, что у России с Узбекистаном «прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства» и ко всем темам двусторонних связей «мы подходим под этим углом зрения».

Накануне посольство Узбекистана в России направило ноту в Министерство иностранных дел РФ с просьбой прокомментировать жесткий рейд московского ОМОН в общежитии для мигрантов и дать правовую оценку действиям силовиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь узбекского внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов. По его словам, инцидент в Москве обсуждался 10 июня на ежемесячной встрече сотрудников МИД Узбекистана с российскими коллегами. Представители министерства выразили обеспокоенность случаями несанкционированных обысков и грубого обращения с гражданами Узбекистана на территории РФ.

Бурханов подчеркнул, что Узбекистан считает защиту прав и интересов соотечественников, проживающих и находящихся временно за рубежом, своей приоритетной задачей. В этой связи дипломаты призвали российских коллег обеспечить соблюдение международного права и прав человека в отношении иностранцев. Кроме того, прозвучал призыв к соответствующим ведомствам РФ уважительно относиться к гражданам Узбекистана, не унижать их честь и достоинство.

Как сообщало представительство узбекского Агентства по внешней трудовой миграции в России, 8 июня в Москве российские силовики провели жесткий рейд в общежитии для мигрантов. Уточнялось, что в итоге были задержаны 5-6 человек, уличенных в нарушении миграционного режима. Среди них — двое граждан Таджикистана, которых впоследствии депортировали из страны.