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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Всесильный Трамп

18:59 976

Президент США Дональд Трамп считает, что после своего повторного вступления в должность в 2025 году получил гораздо больше сил и полномочий.

Трамп считает, что во время своего первого президентского срока вряд ли смог бы использовать Нацгвардию США для подавления беспорядков.

«Сейчас я могу делать то, чего я не смог бы сделать раньше. ...Например, я могу быть жестче в ситуации с атаками [протестующих] в Лос-Анджелесе. Я считаю, что направить туда Национальную гвардию четыре года назад или восемь лет назад было бы крайне затруднительно. Но теперь все видят, что происходит», - сказал Трамп в эфире подкаста Pod Force One газеты The New York Post.

Глава Белого дома утверждает, что у него не было желания вмешиваться в нынешнюю ситуацию с беспорядками в Лос-Анджелесе на федеральном уровне, если бы местные власти и власти штата самостоятельно справлялись с обеспечением общественного порядка. В этом отношении, уверяет Трамп, ему не оставили выбора.

Президент США также подчеркнул, что подобного рода ситуации стали следствием политики его предшественника Джо Байдена, и сейчас задача Трампа в том, чтобы преодолеть сложившееся положение вещей.

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