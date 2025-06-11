Какой вывод сделал индийский маршал из 44-дневной Карабахской войны

Заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил Индии маршал авиации Ашутош Диксит в ходе семинара, прошедшего в Нью-Дели и посвященного электрооптическим и наблюдательным системам, поделился выводами из 44-дневной Карабах ской войны между Азербайджаном и Арменией.

Диксит отметил, что эта война продемонстрировала критическую роль систем наблюдения и электрооптики в современных боевых действиях. По словам индийского маршала, в современных конфликтах побеждает тот, кто первым и издалека замечает противника.

«Когда мы рассматриваем глобальные конфликты — от Армении и Азербайджана до России и Украины, Израиля и ХАМАС, а также наш собственный опыт в операции «Синдур», — одна истина становится предельно ясной: побеждает та сторона, которая видит первой, видит дальше и видит точнее всех», — заявил Диксит.

Он добавил, что прежние принципы ведения войны ставятся под сомнение, а на смену им приходят новые. В прошлом горизонт ограничивал зону непосредственной угрозы.

«Сегодня высокоточные боеприпасы, такие как SCALP, BrahMos и HAMMER, практически обесценили географические барьеры, поскольку удары с применением ракет класса BVR AAM и сверхзвуковых AGM стали обыденностью», — подчеркнул маршал Диксит.