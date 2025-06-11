USD 1.7000
EUR 1.9406
RUB 2.1689
Подписаться на уведомления
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Какой вывод сделал индийский маршал из 44-дневной Карабахской войны

Отдел информации
19:19 1285

Заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил Индии маршал авиации Ашутош Диксит в ходе семинара, прошедшего в Нью-Дели и посвященного электрооптическим и наблюдательным системам, поделился выводами из 44-дневной Карабахской войны между Азербайджаном и Арменией.

Диксит отметил, что эта война продемонстрировала критическую роль систем наблюдения и электрооптики в современных боевых действиях. По словам индийского маршала, в современных конфликтах побеждает тот, кто первым и издалека замечает противника.

«Когда мы рассматриваем глобальные конфликты — от Армении и Азербайджана до России и Украины, Израиля и ХАМАС, а также наш собственный опыт в операции «Синдур», — одна истина становится предельно ясной: побеждает та сторона, которая видит первой, видит дальше и видит точнее всех», — заявил Диксит.

Он добавил, что прежние принципы ведения войны ставятся под сомнение, а на смену им приходят новые. В прошлом горизонт ограничивал зону непосредственной угрозы.

«Сегодня высокоточные боеприпасы, такие как SCALP, BrahMos и HAMMER, практически обесценили географические барьеры, поскольку удары с применением ракет класса BVR AAM и сверхзвуковых AGM стали обыденностью», — подчеркнул маршал Диксит.

Украина заявила об ударах по важным объектам в России
Украина заявила об ударах по важным объектам в России обновлено 19:55
19:55 1884
Протесты от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка: у Трампа не исключают ужесточения мер
Протесты от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка: у Трампа не исключают ужесточения мер обновлено 19:34
19:34 4930
Депутат Тагизаде исчез, а в России запретили выступления
Депутат Тагизаде исчез, а в России запретили выступления о развитии ситуации
16:54 3975
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились новые подробности
13:23 6110
Какой вывод сделал индийский маршал из 44-дневной Карабахской войны
Какой вывод сделал индийский маршал из 44-дневной Карабахской войны
19:19 1286
Центробанки мира предпочитают золото
Центробанки мира предпочитают золото
18:39 664
Украинцы уничтожили подарок Кима Путину
Украинцы уничтожили подарок Кима Путину
17:09 4388
Экс-директор ЦРУ: Трамп наивный, а у Украины самая мощная армия
Экс-директор ЦРУ: Трамп наивный, а у Украины самая мощная армия
17:04 2711
Иран не сдается
Иран не сдается актуальный комментарий
16:29 2525
Темное прошлое, но ясное будущее
Темное прошлое, но ясное будущее горячая тема; все еще актуально
12:53 2495
Трамп хочет сблизиться с Си Цзиньпином
Трамп хочет сблизиться с Си Цзиньпином обновлено 17:35
17:35 1722

ЭТО ВАЖНО

Украина заявила об ударах по важным объектам в России
Украина заявила об ударах по важным объектам в России обновлено 19:55
19:55 1884
Протесты от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка: у Трампа не исключают ужесточения мер
Протесты от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка: у Трампа не исключают ужесточения мер обновлено 19:34
19:34 4930
Депутат Тагизаде исчез, а в России запретили выступления
Депутат Тагизаде исчез, а в России запретили выступления о развитии ситуации
16:54 3975
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились новые подробности
13:23 6110
Какой вывод сделал индийский маршал из 44-дневной Карабахской войны
Какой вывод сделал индийский маршал из 44-дневной Карабахской войны
19:19 1286
Центробанки мира предпочитают золото
Центробанки мира предпочитают золото
18:39 664
Украинцы уничтожили подарок Кима Путину
Украинцы уничтожили подарок Кима Путину
17:09 4388
Экс-директор ЦРУ: Трамп наивный, а у Украины самая мощная армия
Экс-директор ЦРУ: Трамп наивный, а у Украины самая мощная армия
17:04 2711
Иран не сдается
Иран не сдается актуальный комментарий
16:29 2525
Темное прошлое, но ясное будущее
Темное прошлое, но ясное будущее горячая тема; все еще актуально
12:53 2495
Трамп хочет сблизиться с Си Цзиньпином
Трамп хочет сблизиться с Си Цзиньпином обновлено 17:35
17:35 1722
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться