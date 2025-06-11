США и Китай. Прекращение огня

Вашингтон и Пекин формируют новую архитектуру торговых отношений: соглашение о перемирии в обмен на стратегические уступки. После многомесячного обострения торговой конфронтации между США и Китаем, сопровождавшейся резким падением двусторонней торговли и ужесточением экспортного контроля, стороны объявили о достижении рамочного соглашения, направленного на стабилизацию экономических связей и смягчение тарифной эскалации.

Переговоры, завершившиеся в Лондоне, стали продолжением Женевского консенсуса, достигнутого в прошлом месяце, и носят характер политико-экономического компромисса между двумя крупнейшими экономиками мира. Согласно заявлениям министра торговли США Говарда Лютника, новый документ, формализующий параметры торгового «прекращения огня», предполагает взаимное смягчение экспортных ограничений, включая частичную отмену контроля над поставками критически важных технологий, а также снятие китайских барьеров на экспорт редкоземельных элементов. Последние играют ключевую роль в глобальных производственных цепочках, особенно в высокотехнологичном и «зеленом» секторах. Заместитель министра торговли КНР Ли Чэнган подтвердил достигнутые договоренности и отметил, что проект соглашения будет представлен лидерам обеих стран для окончательного утверждения. Ожидается, что в случае положительного решения стороны приступят к фазе имплементации до 10 августа. В противном случае будут восстановлены тарифные ставки, доходящие до 145 процентов со стороны США и до 125 процентов - со стороны Китая, что, по мнению аналитиков, способно спровоцировать новый виток торгового протекционизма и нанести удар по мировой экономике.

Экономические последствия уже ощущаются. Согласно последним данным китайской таможенной службы, объем экспорта в США снизился на 34,5 процента в годовом выражении — худшее значение с начала пандемии. На этом фоне Всемирный банк пересмотрел прогноз глобального роста на 2025 год с 2,7 до 2,3 процента, отметив, что «торговая фрагментация и возросшая неопределенность представляют собой системные риски для устойчивости глобального спроса». Сектора, наиболее чувствительные к текущим изменениям, включают производство полупроводников, электронику, аэрокосмическую промышленность и логистику. Резкое сокращение поставок редкоземельных магнитов, монополизированных Китаем, парализовало цепочки поставок в сфере электромобильности и оборонного машиностроения. На рынках реакция была сдержанной. По мнению Криса Уэстона, главы аналитического отдела Pepperstone Group, «отсутствие немедленного отскока на фондовых индексах указывает на то, что инвесторы закладывали подобный исход в свои модели». Основной вопрос заключается в том, насколько глубоко стороны готовы пойти в институционализации новой торговой архитектуры.