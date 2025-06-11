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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Трамп продолжил дело Буша: Беларусь останется под санкциями

20:05 81

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Беларуси. Соответствующее постановление главы государства размещено в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

В документе говорится, что «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц, а также пагубная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима [президента Александра Лукашенко] продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». Администрация Трампа считает, что они также «подрывают демократические процессы и институты в Беларуси». Как полагает Вашингтон, имеют место «нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, в том числе с задержаниями и исчезновениями [людей], а также с коррупцией и неправомерным использованием государственного имущества и злоупотреблением полномочиями».

В связи с этим, добавил президент США, он продлил действие санкционного режима, предусмотренного указом от 2006 года, еще на год.

Речь идет об указе, подписанном в 2006 году 43-м президентом США Джорджем Бушем - младшим и предусматривающем рестрикции в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, «подрывают демократические процессы и институты» в Беларуси. Ежегодное продление подобных санкционных режимов предусмотрено американским законодательством.

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