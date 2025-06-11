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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

МИД России знает, когда закончится война против Украины

20:15 1181

Война в Украине завершится, когда западные страны прекратят оказание военной помощи Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко телеканалу «Звезда».

«Я уверен в том, что многие люди на Западе понимают, что, если они хотят мира, надо прекратить оказание любой помощи Украине. И вопрос будет решен мирными политическими, дипломатическими средствами», - сказал он.

Грушко утверждает, что главы западных стран заинтересованы в войне. «В том числе не только для того, чтобы ослабить Россию - а я напомню о том, что в доктрине, в стратегических документах НАТО, именно Российская Федерация обозначена как прямая и непосредственная угроза альянсу, и что ее надо сдерживать, и что военное планирование НАТО подчинено именно цели сдерживания, то есть ослабления России, - но и для того, чтобы сохранить вот этот милитаристский угар, вот этот психоз, необходимость обоснования вот этих космических расходов на военные нужды…», цитирует ТАСС Грушко.

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