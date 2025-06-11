Заявление спецпредставительства президента Азербайджана

В заявлении, в частности, говорится, что «после обеспечения территориальной целостности и полного суверенитета Азербайджанской Республики под руководством президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях успешно продолжаются масштабные работы по восстановлению, строительству и реконструкции, а также размещению наших вернувшихся в родные края граждан, удовлетворению их социальных нужд».

Спецпредставительство президента Азербайджана отмечает, что «осуществляет задачи по обеспечению развития этих территорий в соответствии с обозначенными целями, координации деятельности местных подразделений государственных органов, охране собственности, эффективному использованию государственного имущества, а также по организации деятельности в сферах предпринимательства, градостроительства, строительства и других направлениях».

В заявлении также отмечается, что «азербайджанские СМИ всесторонне и широко освещают проводимую на указанных территориях работу, деятельность государственных органов, тем самым профессионально выполняя свои обязанности по объективному информированию общественности страны».

Спецпредставительство президента Азербайджана выражает сожаление, что «такие информационные ресурсы, как YouTube-канал Reaksiya TV, без проведения каких-либо расследований, на основе ложных сведений распространяют предвзятые материалы, стараясь сформировать в обществе ошибочное представление о реализуемых государством проектах по строительству и восстановлению, а также социально-экономическому развитию. К таковым относятся и ложные утверждения гражданина Салманова Сафара Велияддин оглу, арендовавшего ресторан «Хан Араз» в городе Ханкенди, и предвзятые комментарии как со стороны ведущего, так и председателя Демократической партии Азербайджана Сардара Джалалоглу».

«В ответ на утверждения, прозвучавшие в обращении гражданина, заявляем следующее: процесс рассмотрения многочисленных обращений, поступающих в «Организационную комиссию по использованию государственного имущества на территориях, освобожденных в результате проведенных Вооруженными силами Азербайджана антитеррористических операций», отбора победителей по критериям и проведения конкурса требует определенного времени. А гражданин Сафар Салманов, не пройдя упомянутые процедуры, требовал, чтобы он был объявлен победителем в кратчайшие сроки. После того как Сафар Салманов был признан победителем конкурса, 25 апреля 2024 года между ним и юридическим лицом публичного права «Центр организации и координации корпоративного управления» при Государственной службе по вопросам имущества был заключен договор аренды. На тот момент в городе Ханкенди не существовало установленных ставок арендной платы за объекты нежилого назначения и критериев их формирования.

Ставки арендной платы были утверждены решением Наблюдательного совета юридического лица публичного права «Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах» от 20 августа 2024 года. В настоящее время арендная плата за нежилые объекты в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах применяется на основе этих ставок и в условиях отсутствия какой-либо дискриминации. В отношении ресторана «Хан Араз» также были применены те же правила, и гражданину было предложено пересчитать арендную плату по новым тарифам. Новая арендная плата предполагает увеличение не в 68 раз, как утверждает гражданин, а на 64 процента. Несмотря на это, предприниматель безосновательно отказывается от подписания договора, и объект фактически продолжает функционировать незаконно. Кроме того, гражданин попытался незаконно возвести мангальную без соблюдения градостроительных и архитектурных норм и без получения официального согласия соответствующих структур. После разъяснения ему требований законодательства с участием компетентных органов строительные работы были приостановлены», - говорится в заявлении.

Также, отмечает спецпредставительство президента Азербайджана, «не подтвердился и факт инвестирования гражданином 200 тысяч манатов в объект. Во-первых, он не смог представить соответствующие документы, а во-вторых, после сравнения фактического состояния объекта с фото- и видеоматериалами, снятыми на момент его передачи, стало ясно, что заявленный объем инвестиций многократно завышен».

В заявлении также говорится, что «вызывает сожаление и другой факт — частые выступления в эфире телеканала Reaksiya TV председателя Демократической партии Азербайджана Сардара Джалалоглу с заявлениями, которые не имеют ничего общего с реальностью, более того отличаются своей банальностью и невежеством. По-видимому, он либо забыл, либо полагает, что никто не помнит предательскую политику правления НФА–Мусават, приведшую к потере наших земель, произвол того времени, анархию, господство вооруженных группировок, торговлю топливом с оккупантами, возведенные до уровня государственной политики взяточничество и коррупцию, голод, который испытывал народ, и многочисленные другие подобные факты. Вероятно, С.Джалалоглу не знает, что восстановление освобожденных территорий осуществляется на основе Государственной программы, и именно поэтому он пропагандирует там произвол. Он также, по всей видимости, не осведомлен о благоприятных условиях и льготах, созданных государством для предпринимателей, действующих на освобожденных землях».

Спецпредставительство обращает внимание, что «в соответствии с Налоговым кодексом, начиная с 1 января 2023 года резиденты деоккупированных территорий освобождаются от подоходного, имущественного, земельного и упрощенного налога сроком на 10 лет. Предусматривается также субсидирование за счет средств государственного бюджета в полном объеме (100 процентов) социальных страховых взносов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями, семейными крестьянскими хозяйствами, владельцами земельных паев и др., с 1 января 2023 года на тот же срок — на 10 лет. Предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на освобожденных от оккупации территориях с указанной даты в течение 10 лет предоставляется финансовая поддержка из государственного бюджета в размере 20 процентов от сумм, уплачиваемых ими за коммунальные услуги в соответствии с установленными тарифами. Благодаря действующим стимулирующим механизмам и проводимой работе на территории были сданы в аренду в общей сложности 474 объекта, из которых 299 уже приступили к своей деятельности. На сегодняшний день объем инвестиций, вложенных инвесторами на данной территории, составляет около 45,5 миллиона манатов. В функционирующих объектах трудоустроено около 1900 человек. После запуска остальных объектов общее количество рабочих мест превысит 5000. На территории обеспечено заселение более 13 тысяч человек, включая работников государственных и частных структур, а также тех, кто переселился на свою родную землю.

Для поддержки предпринимательской деятельности на освобожденных от оккупации территориях государством применяются вышеперечисленные и иные эффективные стимулирующие механизмы. Взамен от предпринимателей требуется строгое соблюдение законодательства страны. Выдвижение требований, подрывающих конкурентную среду, предполагающих исключительные привилегии для одних или создающих дискриминацию для других предпринимателей, неприемлемо. К сожалению, несмотря на созданные благоприятные условия, некоторые предприниматели продолжают выдвигать подобные необоснованные требования, а при их неудовлетворении предпринимают попытки распространения информации клеветнического характера.

Высказывания, прозвучавшие в эфире Reaksiya TV без получения мнения противоположной стороны, в одностороннем порядке, вопреки требованиям законодательства и Правилам этического поведения журналистов, невозможно не назвать невежественными и предвзятыми заявлениями, а всю передачу — фарсом, направленным на дезориентацию общественности».