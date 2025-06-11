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Зеленский: Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией

20:48 919

Россия хочет взять Одессу под свой контроль. После этого планирует выйти к границе с Румынией и Молдовой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время саммита Украина - Юго-Восточная Европа, который проходит в Одессе.

Глава украинского государства указал, что Одесса является мишенью для России: «Россия хочет уничтожить ее, как это сделала с несметным количеством городов и сел на оккупированных территориях. Российские военные планы указывают на этот регион - Одесса - и затем до границы с Молдовой и Румынией».

Зеленский подчеркнул, что Одесская область является «одной из главных целей» России для провоцирования хаоса. «Мы видели это раньше на Балканах, где Россия усиливала межэтнические трения, осуществляла диверсии и даже попытки переворотов», - заявил он.

По словам Зеленского, были попытки манипулировать общественным мнением в Румынии, к которым, как утверждает он, была причастна Россия. Зеленский не уточнил, о чем идет речь.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявлял, что Россия хочет захватить всю украинскую территорию на восток от Днепра. По словам Палисы, РФ планирует захватить Одессу и Николаев, чтобы отрезать Украину от Черного моря.

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