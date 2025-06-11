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Алексей Венедиктов: «Что будет с Россией в ближайшие пять лет? Ужас»

Отдел информации
20:58 1636

«Ничего хорошего не будет, даже если завтра будет заключен мир. Потому что самое важное — это последствия. Даже если завтра наступит мир, токсичные последствия всего вот этого, помноженные на развитие технологий, они обрушатся на неподготовленную Россию».

Об этом заявил в интервью известному российскому журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю бывший редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

А.Венедиктов так представляет себе ближайшее будущее России: «Первое последствие: у нас погибло много людей, уехало и не вернется много людей, очень много раненых и искалеченных, трагедия разрыва личных и семейных связей из реально очень близких стран: мама перестает общаться с бабушкой, дети перестают общаться с родителями, братья по разные стороны фронта, и так далее. Даже если все замерзло, встало, перестали стрелять – это гниющая рана, будет только ухудшаться.

Алексей Венедиктов

Экономическая история: в связи с санкциями, с необходимостью перестройки экономики, которая сейчас работает на военный лад, жизнь улучшаться у людей пять лет точно не будет.

Наша репутация среди западной части мира, репутация не только власти, не только территории, но и людей и страны рухнула и ее не поднять. Мы видим, как к эмигрантам относятся, которые против Путина, против войны. Не принимают с объятьями. Белую эмиграцию принимали, понимали, а здесь не принимают, мы видим все эти проблемы: паспорт, работа и так далее. Это не решится за пять лет.

Ну и, конечно, техническое отставание. В условиях, когда BigTech (ведущие технологические компании) делает прорыв, Россия уходит назад... Мы отброшены назад.

Представим, что все угрозы, о которых говорил Путин, из-за чего все началось, существовали, предположим, на секунду согласимся. Но последствия его решения будут нас нагонять потом, когда война закончится. Прекратить стрелять очень важно, чтобы хотя бы не множить жертвы, но вот то, что я говорю, это катится вниз. Я встречаюсь, я общаюсь, и внутри, и снаружи, и такое у меня ощущение ужаса… Ладно, я, может, не доживу, но моя семья, мой сын, которому 25, будут в этом жить… Нужно всех лечить, всех, такая психология ненависти друг к другу, это отрава, организм уже сам по себе начинает вырабатывать ферменты ненависти… Ничего хорошего нас не ждет…

Вот сейчас замиримся, прекратятся выстрелы – и? Это катастрофа, потому что к этому не готовы. Все думают: выключатель – и все будет, как 23 февраля 2022 года. Не будет».

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