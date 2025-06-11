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Рашада Набиева избрали в Исполком Международной федерации дзюдо

На Конгрессе в Будапеште
Отдел спорта
22:16 596

Сегодня в Будапеште прошел Конгресс Международной федерации дзюдо (IJF). 

Мариус Визер был избран президентом Федерации еще на четыре года. Были также проведены выборы в Исполком IJF. Глава Федерации дзюдо Азербайджана, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев был избран в Исполком IJF и будет входить в его состав как минимум до 2029 года.

Стоит напомнить, что в 2022 году Рашад Набиев был избран директором Комиссии по новым технологиям и высокой производительности.

Радует, что все больше представителей Азербайджана занимают важные посты, входят в состав руководящих органов в международных и европейских спортивных федерациях. 

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