Рашада Набиева избрали в Исполком Международной федерации дзюдо

Мариус Визер был избран президентом Федерации еще на четыре года. Были также проведены выборы в Исполком IJF. Глава Федерации дзюдо Азербайджана, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев был избран в Исполком IJF и будет входить в его состав как минимум до 2029 года.

Сегодня в Будапеште прошел Конгресс Международной федерации дзюдо (IJF).

Стоит напомнить, что в 2022 году Рашад Набиев был избран директором Комиссии по новым технологиям и высокой производительности.

Радует, что все больше представителей Азербайджана занимают важные посты, входят в состав руководящих органов в международных и европейских спортивных федерациях.