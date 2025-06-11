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Америке грозит дефолт

21:16 621

Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по своему госдолгу уже во второй половине лета, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

На слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США министра спросили, когда у США закончатся деньги для оплаты счетов по задолженности, превышающей $36,9 трлн. «В середине или конце лета», - ответил Бессент, подчеркнув, что не может назвать конкретный месяц в связи с тем, что речь идет о «движущейся цели».

Ранее он заявлял, что это произойдет к августу, если американский Конгресс не повысит потолок задолженности.

Бессент также обвинил администрацию Джо Байдена в том, что бюджетный дефицит в нынешнем финансовом году (начинается в США с 1 октября) будет необычайно большим: «То, что мы наблюдаем, - это взрывной рост расходов. ...Мы никогда не видели такого большого дефицита ВВП».

По его оценкам, он составит от 6,5% до 6,7% от ВВП. Это будет третий год подряд, когда дефицит бюджета страны превышает 6% по отношению к ВВП.

В конце марта бюджетное управление Конгресса прогнозировало, что правительство Соединенных Штатов столкнется с дефолтом уже к августу или сентябрю, если потолок госдолга не будет повышен. Потолок госдолга отражает то, какой объем средств Минфин может занимать для финансирования деятельности федерального правительства США. По оценкам управления, в 2034 году госдолг может превысить $50 трлн.

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