Поставляет Израиль вооружение Украине или нет? Вот в чем вопрос

Информация о возможной передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, ранее состоявших на вооружении Армии обороны Израиля, вызвала серьезный резонанс в экспертной и дипломатической среде. Несмотря на опровержение официального Иерусалима, сам факт обсуждения этой темы носит глубокий политический подтекст, утверждает в комментарии для haqqin.az израильский политолог Михаил Пелливерт. Поводом для разбирательств стало интервью посла Израиля в Украине Михаэля Бродского украинской блогерке Маричке Довбенко, в котором дипломат заявил, что системы Patriot, полученные Израилем от США в начале 1990-х годов, были переданы Киеву. «Это израильские системы стояли у нас на вооружении, и мы согласились их передать Украине», — подчеркнул Бродский.

Однако спустя сутки Министерство иностранных дел Израиля официально опровергло эту информацию, заявив, что «Израиль не осуществлял поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине, и подобные заявления не соответствуют действительности». В этой связи уместно вспомнить, что еще в июне 2024 лондонская Financial Times сообщала, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о возможной передаче Киеву до восьми комплексов ПВО Patriot, которые планировались к списанию в Израиле из-за завершения эксплуатационного ресурса, превысившего 30 лет. С началом российско-украинской войны Израиль официально провозгласил нейтралитет в вопросе военных поставок Киеву, ограничиваясь гуманитарной помощью и предоставлением систем раннего оповещения для защиты гражданского населения. Однако Украина проявляла настойчивый интерес к таким современным израильским вооружениям, как лазерная система перехвата Iron Beam, ЗРК Barak-8, мобильная система противоракетной обороны Iron Dome, комплекс ПРО средней дальности David's Sling и гиперсовременная система перехвата баллистических ракет Arrow-3. Украина также запрашивала помощь в подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов.

На раннем этапе конфликта в мессенджере Telegram появлялись видеозаписи израильских добровольцев, воюющих в составе ВСУ, что вызывало озабоченность России. По словам Пелливерта, израильская позиция о непрямом участии в вооружённой поддержке Украины была связана со стремлением сохранить крайне чувствительный механизм координации действий с Россией на территории Сирии, где обе страны имеют военные интересы. Но после начала использования Россией иранских дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136 для атак на гражданскую инфраструктуру Украины (сентябрь 2022 года), давление на Иерусалим со стороны Киева и западных союзников резко усилилось. В начале 2025 года появились сообщения о потенциальной передаче Украине трофейного арсенала оружия российского и советского производства, захваченного ЦАХАЛом на севере Ливана у подразделений шиитской "Хезболлы". Речь шла о снайперских винтовках различного калибра, противотанковых гранатомётах СПГ-9 и переносных противотанковых ракетных комплексах "Корнет". «Несмотря на официальные опровержения, Израиль по факту является логистическим узлом, через который США могут перенаправлять часть своих вооружений в зону конфликта, используя размещенные в стране склады оперативного хранения», - подчеркнул Пелливерт. Аналогичные базы, по его словам, действуют также и в Катаре. Политолог считает, что заявление израильского МИДа несет в себе двойной сигнал: с одной стороны это демонстрация лояльности союзникам в НАТО и поддержка Украины в защите от агрессии, а с другой - стремление не обострять отношения с Москвой, особенно на фоне угрозы возможного обмена ударами с Ираном.

«РФ сегодня системно вооружает врагов Израиля, в том числе, Иран и йеменских хуситов, - напомнил эксперт. - Причем речь идет не о средствах обороны, а об ударных наступательных системах. В такой ситуации абсурдно ставить Израилю в упрек возможную передачу Украине систем ПВО». Израильский эксперт выразил обеспокоенность тем, что Россия может передать Ирану современные средства ПВО, включая ЗРК С-400 и, возможно, С-300В4. Что существенно осложнило бы любые потенциальные операции Израиля и США против иранской ядерной инфраструктуры. Михаил Пелливерт также прокомментировал информацию о телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в ходе которого Трамп якобы просил повлиять российского коллегу на иранскую ядерную программу. «Путин не обладает реальным влиянием на Иран, - считает эксперт. - Наоборот, в ряде случаев Кремль сам зависит от иранских технологий и вооружений. Иранские дроны и баллистические ракеты производятся как в Иране, так и в КНДР, и поставляются в Россию, чтобы пополнить её арсенал в войне против Украины».