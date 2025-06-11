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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Поставляет Израиль вооружение Украине или нет? Вот в чем вопрос

Михаил Пелливерт комментирует для haqqin.az
Записал: Ага Гасымлы, собкор
21:38 205

Информация о возможной передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, ранее состоявших на вооружении Армии обороны Израиля, вызвала серьезный резонанс в экспертной и дипломатической среде. Несмотря на опровержение официального Иерусалима, сам факт обсуждения этой темы носит глубокий политический подтекст, утверждает в комментарии для haqqin.az израильский политолог Михаил Пелливерт.

Поводом для разбирательств стало интервью посла Израиля в Украине Михаэля Бродского украинской блогерке Маричке Довбенко, в котором дипломат заявил, что системы Patriot, полученные Израилем от США в начале 1990-х годов, были переданы Киеву.

«Это израильские системы стояли у нас на вооружении, и мы согласились их передать Украине», — подчеркнул Бродский.

Посол говорит одно, МИД Израиля - другое

Однако спустя сутки Министерство иностранных дел Израиля официально опровергло эту информацию, заявив, что «Израиль не осуществлял поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине, и подобные заявления не соответствуют действительности».

В этой связи уместно вспомнить, что еще в июне 2024 лондонская Financial Times сообщала, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о возможной передаче Киеву до восьми комплексов ПВО Patriot, которые планировались к списанию в Израиле из-за завершения эксплуатационного ресурса, превысившего 30 лет.

С началом российско-украинской войны Израиль официально провозгласил нейтралитет в вопросе военных поставок Киеву, ограничиваясь гуманитарной помощью и предоставлением систем раннего оповещения для защиты гражданского населения. Однако Украина проявляла настойчивый интерес к таким современным израильским вооружениям, как лазерная система перехвата Iron Beam, ЗРК Barak-8, мобильная система противоракетной обороны Iron Dome, комплекс ПРО средней дальности David's Sling и гиперсовременная система перехвата баллистических ракет Arrow-3.

Украина также запрашивала помощь в подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов.

Впервые в июне 2024 года стало известно, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о возможной передаче Киеву до восьми комплексов ПВО Patriot, которые планировались к списанию в Израиле из-за завершения эксплуатационного ресурса, превысившего 30 ле

На раннем этапе конфликта в мессенджере Telegram появлялись видеозаписи израильских добровольцев, воюющих в составе ВСУ, что вызывало озабоченность России.

По словам Пелливерта, израильская позиция о непрямом участии в вооружённой поддержке Украины была связана со стремлением сохранить крайне чувствительный механизм координации действий с Россией на территории Сирии, где обе страны имеют военные интересы. Но после начала использования Россией иранских дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136 для атак на гражданскую инфраструктуру Украины (сентябрь 2022 года), давление на Иерусалим со стороны Киева и западных союзников резко усилилось.

В начале 2025 года появились сообщения о потенциальной передаче Украине трофейного арсенала оружия российского и советского производства, захваченного ЦАХАЛом на севере Ливана у подразделений шиитской "Хезболлы". Речь шла о снайперских винтовках различного калибра, противотанковых гранатомётах СПГ-9 и переносных противотанковых ракетных комплексах "Корнет".

«Несмотря на официальные опровержения, Израиль по факту является логистическим узлом, через который США могут перенаправлять часть своих вооружений в зону конфликта, используя размещенные в стране склады оперативного хранения», - подчеркнул Пелливерт. Аналогичные базы, по его словам, действуют также и в Катаре.

Политолог считает, что заявление израильского МИДа несет в себе двойной сигнал: с одной стороны это демонстрация лояльности союзникам в НАТО и поддержка Украины в защите от агрессии, а с другой - стремление не обострять отношения с Москвой, особенно на фоне угрозы возможного обмена ударами с Ираном.

Расчеты Путина, мотивы Ирана

«РФ сегодня системно вооружает врагов Израиля, в том числе, Иран и йеменских хуситов, - напомнил эксперт. - Причем речь идет не о средствах обороны, а об ударных наступательных системах. В такой ситуации абсурдно ставить Израилю в упрек возможную передачу Украине систем ПВО».

Израильский эксперт выразил обеспокоенность тем, что Россия может передать Ирану современные средства ПВО, включая ЗРК С-400 и, возможно, С-300В4. Что существенно осложнило бы любые потенциальные операции Израиля и США против иранской ядерной инфраструктуры.

Михаил Пелливерт также прокомментировал информацию о телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в ходе которого Трамп якобы просил повлиять российского коллегу на иранскую ядерную программу.

«Путин не обладает реальным влиянием на Иран, - считает эксперт. - Наоборот, в ряде случаев Кремль сам зависит от иранских технологий и вооружений. Иранские дроны и баллистические ракеты производятся как в Иране, так и в КНДР, и поставляются в Россию, чтобы пополнить её арсенал в войне против Украины».

А на что надеется Трамп?

По мнению Михаила Пелливерта, геополитическая связь между Тегераном и Москвой строится не только на военных интересах, но и на общем идеологическом противостоянии Западу. Россия рассматривает себя, как центр альтернативного глобального блока — так называемой «оси сопротивления», объединяющей государства, которые выступают против американского и европейского доминирования.

«Трамп, конечно же, мечтает о "большой сделке" — прекращении войны в Украине, соглашении с Ираном по ядерному досье и нормализации отношений с Китаем, - сказал в завершении израильский эксперт. - Но это — политическая фантазия. Эпоха, в которой сверхдержавы могли просто договориться и поделить мир на сферы влияния, давно закончилась. Существующая реальность многополярна, фрагментирована и нестабильна».

С его точки зрения, Кремль может надеяться на сделку с Трампом, при которой Вашингтон ослабит поддержку Киева, а Москва закроет глаза на удары по Ирану. Но даже в этом случае вмешательство РФ на стороне Тегерана маловероятно. Максимум, на что способна Россия — это передать иранцам современные средства ПВО, чтобы осложнить стратегические планы США и Израиля.

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