USD 1.7000
EUR 1.9406
RUB 2.1689
Подписаться на уведомления
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию

наши подробности
Ламия Исаева, собкор
21:54 1826

10 июня в Баку, в преддверии третьего раунда энергетического диалога высокого уровня между Азербайджаном и Европейской комиссией, намеченного на 13 июня в Брюсселе, было подписано стратегически важное соглашение между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и германским энергетическим концерном SEFE (Securing Energy for Europe).

Напомним читателям haqqin.az, что концерн SEFE ранее функционировал под логотипом Gazprom Germania и был национализирован правительством ФРГ в 2022 году в рамках антикризисного энергетического пакета, принятого на фоне российского вторжения в Украину.

Заключённое соглашение предусматривает ежегодную поставку азербайджанского природного газа в объеме до полутора миллиарда кубометров на протяжении десяти лет. Это первый долгосрочный контракт между SOCAR и SEFE, знаменующий очередной шаг в направлении углубления энергетического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия.

Заключённое соглашение предусматривает ежегодную поставку азербайджанского природного газа в объеме до полутора миллиарда кубометров на протяжении десяти лет

Согласно информации, полученной редакцией haqqin.az от двух источников, знакомых с деталями сделки, поставки газа в рамках данного соглашения будут осуществляться через территорию Италии - логистически полностью обоснованное решение, учитывая, что начиная с 2020 года Италия является основным конечным пунктом Южного газового коридора — магистрального маршрута, по которому азербайджанский газ поступает в Европу.

Ожидается, что физические поставки начнутся уже в 2025 году. Механизм исполнения обязательств по контракту предполагает как прямую трубопроводную доставку, так и возможность проведения своп-операций на территории Европы, что обеспечит гибкость цепочки поставок и логистическую адаптивность в условиях волатильного рынка.

Энергетический концерн SEFE в его текущем виде начал функционировать после национализации, осуществлённой правительством ФРГ в рамках стабилизационного пакета объёмом 6,3 миллиарда евро (около 7,2 миллиарда долларов). Основное внимание в операционной стратегии этой компании было сосредоточено на диверсификации импортных потоков — в первую очередь, за счёт заключения контрактов на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с рядом ключевых глобальных производителей.

Однако нынешний контракт с SOCAR свидетельствует о возобновлении интереса Германии к трубопроводным поставкам, как к источнику стабильного и предсказуемого снабжения. Правительство ФРГ рассматривает возможность приватизации SEFE в 2028–2029 годах.

Механизм исполнения обязательств по контракту предполагает как прямую трубопроводную доставку, так и возможность проведения своп-операций на территории Европы

С точки зрения экспортной географии, Азербайджан продолжает наращивать присутствие на европейском газовом рынке. На сегодняшний день основными импортёрами азербайджанского газа выступают Италия и Болгария. Помимо этого, поставки природного газа осуществляются в Грецию, Румынию, Венгрию, Хорватию, Сербию, Словению, Словакию и Северную Македонию, а также в страны-партнёры вне ЕС — Турцию и Грузию.

По итогам 2024 года общий объём экспорта азербайджанского газа в Европу составил 12,9 миллиарда кубометров, что в сравнении с предыдущими годами демонстрирует устойчивый рост.

Заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов, являющийся официальным представителем Баку на переговорах с Евросоюзом, сообщил, что в третьем раунде энергетического диалога в Брюсселе Азербайджан будет представлен министром энергетики Пярвизом Шахбазовым, а делегацию Европейской комиссии возглавит еврокомиссар по энергетике и жилищной политике Дан Йоргенсен.

По словам Зейналова, в условиях посткризисного восстановления азербайджанский газ не только стабилизирует энергетический рынок Европы, но и способствует реализации целей энергоперехода и декарбонизации. Он подчеркнул, что Азербайджан становится важным партнёром ЕС в обеспечении промышленного роста, особенно в странах Юго-Восточной Европы, испытывающих дефицит энергоресурсов.

Что говорит Орхан Зейналов?

В интервью европейским СМИ Зейналов уточнил, что в настоящее время более 50 процентов всего экспортируемого Азербайджаном газа направляется в Европу, и что Баку готов увеличить поставки при наличии соответствующих долгосрочных контрактов.

В данный момент, по его словам, 14 стран уже выразили заинтересованность в получении дополнительных объёмов газа из Азербайджана — суммарно до 14 миллиардов кубометров сверх действующих контрактов. Однако реализация столь внушительных запросов требует контрактных обязательств на срок не менее десяти лет, что соответствовало бы стандартной логике инвестиций в добычу и инфраструктуру на новых газовых месторождениях.

Таким образом, энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом продолжает развиваться в направлении стратегического партнёрства, в рамках которого долгосрочные контракты, надёжная логистика и сбалансированный интерес обеих сторон служат гарантией стабильности поставок и энергетической безопасности Европы в долгосрочной перспективе.

Шеф Пентагона: «Россия — агрессор», а дальше «будет видно»
Шеф Пентагона: «Россия — агрессор», а дальше «будет видно» обновлено 22:55
22:55 1173
Рашада Набиева избрали в Исполком Международной федерации дзюдо
Рашада Набиева избрали в Исполком Международной федерации дзюдо На Конгрессе в Будапеште
22:16 597
Иран не сдается
Иран не сдается актуальный комментарий
16:29 3293
Протесты от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка: у Трампа не исключают ужесточения мер
Протесты от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка: у Трампа не исключают ужесточения мер обновлено 19:34
19:34 6448
Нетаньяху серьезно болен
Нетаньяху серьезно болен наша корреспонденция
14:20 6653
Вучич впервые приехал в Украину и пообещал помощь
Вучич впервые приехал в Украину и пообещал помощь обновлено 21:05
21:05 3294
Алексей Венедиктов: «Что будет с Россией в ближайшие пять лет? Ужас»
Алексей Венедиктов: «Что будет с Россией в ближайшие пять лет? Ужас»
20:58 3630
Зеленский: Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией
Зеленский: Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией
20:48 1717
США и Китай. Прекращение огня
США и Китай. Прекращение огня актуальный комментарий
19:31 2195
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР Америка сходит с ума
13:40 3558
Украина заявила об ударах по важным объектам в России
Украина заявила об ударах по важным объектам в России обновлено 19:55
19:55 4483

ЭТО ВАЖНО

Шеф Пентагона: «Россия — агрессор», а дальше «будет видно»
Шеф Пентагона: «Россия — агрессор», а дальше «будет видно» обновлено 22:55
22:55 1173
Рашада Набиева избрали в Исполком Международной федерации дзюдо
Рашада Набиева избрали в Исполком Международной федерации дзюдо На Конгрессе в Будапеште
22:16 597
Иран не сдается
Иран не сдается актуальный комментарий
16:29 3293
Протесты от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка: у Трампа не исключают ужесточения мер
Протесты от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка: у Трампа не исключают ужесточения мер обновлено 19:34
19:34 6448
Нетаньяху серьезно болен
Нетаньяху серьезно болен наша корреспонденция
14:20 6653
Вучич впервые приехал в Украину и пообещал помощь
Вучич впервые приехал в Украину и пообещал помощь обновлено 21:05
21:05 3294
Алексей Венедиктов: «Что будет с Россией в ближайшие пять лет? Ужас»
Алексей Венедиктов: «Что будет с Россией в ближайшие пять лет? Ужас»
20:58 3630
Зеленский: Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией
Зеленский: Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией
20:48 1717
США и Китай. Прекращение огня
США и Китай. Прекращение огня актуальный комментарий
19:31 2195
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР Америка сходит с ума
13:40 3558
Украина заявила об ударах по важным объектам в России
Украина заявила об ударах по важным объектам в России обновлено 19:55
19:55 4483
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться