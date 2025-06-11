Стратегическая сделка Азербайджана с Германией: газ пойдет через Италию

10 июня в Баку, в преддверии третьего раунда энергетического диалога высокого уровня между Азербайджаном и Европейской комиссией, намеченного на 13 июня в Брюсселе, было подписано стратегически важное соглашение между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и германским энергетическим концерном SEFE (Securing Energy for Europe). Напомним читателям haqqin.az, что концерн SEFE ранее функционировал под логотипом Gazprom Germania и был национализирован правительством ФРГ в 2022 году в рамках антикризисного энергетического пакета, принятого на фоне российского вторжения в Украину. Заключённое соглашение предусматривает ежегодную поставку азербайджанского природного газа в объеме до полутора миллиарда кубометров на протяжении десяти лет. Это первый долгосрочный контракт между SOCAR и SEFE, знаменующий очередной шаг в направлении углубления энергетического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия.

Согласно информации, полученной редакцией haqqin.az от двух источников, знакомых с деталями сделки, поставки газа в рамках данного соглашения будут осуществляться через территорию Италии - логистически полностью обоснованное решение, учитывая, что начиная с 2020 года Италия является основным конечным пунктом Южного газового коридора — магистрального маршрута, по которому азербайджанский газ поступает в Европу. Ожидается, что физические поставки начнутся уже в 2025 году. Механизм исполнения обязательств по контракту предполагает как прямую трубопроводную доставку, так и возможность проведения своп-операций на территории Европы, что обеспечит гибкость цепочки поставок и логистическую адаптивность в условиях волатильного рынка. Энергетический концерн SEFE в его текущем виде начал функционировать после национализации, осуществлённой правительством ФРГ в рамках стабилизационного пакета объёмом 6,3 миллиарда евро (около 7,2 миллиарда долларов). Основное внимание в операционной стратегии этой компании было сосредоточено на диверсификации импортных потоков — в первую очередь, за счёт заключения контрактов на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с рядом ключевых глобальных производителей. Однако нынешний контракт с SOCAR свидетельствует о возобновлении интереса Германии к трубопроводным поставкам, как к источнику стабильного и предсказуемого снабжения. Правительство ФРГ рассматривает возможность приватизации SEFE в 2028–2029 годах.

С точки зрения экспортной географии, Азербайджан продолжает наращивать присутствие на европейском газовом рынке. На сегодняшний день основными импортёрами азербайджанского газа выступают Италия и Болгария. Помимо этого, поставки природного газа осуществляются в Грецию, Румынию, Венгрию, Хорватию, Сербию, Словению, Словакию и Северную Македонию, а также в страны-партнёры вне ЕС — Турцию и Грузию. По итогам 2024 года общий объём экспорта азербайджанского газа в Европу составил 12,9 миллиарда кубометров, что в сравнении с предыдущими годами демонстрирует устойчивый рост. Заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов, являющийся официальным представителем Баку на переговорах с Евросоюзом, сообщил, что в третьем раунде энергетического диалога в Брюсселе Азербайджан будет представлен министром энергетики Пярвизом Шахбазовым, а делегацию Европейской комиссии возглавит еврокомиссар по энергетике и жилищной политике Дан Йоргенсен. По словам Зейналова, в условиях посткризисного восстановления азербайджанский газ не только стабилизирует энергетический рынок Европы, но и способствует реализации целей энергоперехода и декарбонизации. Он подчеркнул, что Азербайджан становится важным партнёром ЕС в обеспечении промышленного роста, особенно в странах Юго-Восточной Европы, испытывающих дефицит энергоресурсов.