Сотрудники госструктур могут и веслами грести

В Азербайджане 11 июня прошли соревнования по гребле среди сотрудников государственных структур. Мероприятие было организовано совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией каноэ и гребли Азербайджана.

В соревнованиях приняли участие сотрудники Министерства молодежи и спорта, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), ЗАО «Каспийское морское пароходство» (ASCO), ОАО «Азеришыг», Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

В мужской индивидуальной гонке первое место занял Этибар Гасанов (SOCAR), второе - Эльхан Асадов (МЧС), третье - Озджан Керимов (МЧС).