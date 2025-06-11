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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Сотрудники госструктур могут и веслами грести

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21:53 673

В Азербайджане 11 июня прошли соревнования по гребле среди сотрудников государственных структур. Мероприятие было организовано совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией каноэ и гребли Азербайджана.

В соревнованиях приняли участие сотрудники Министерства молодежи и спорта, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), ЗАО «Каспийское морское пароходство» (ASCO), ОАО «Азеришыг», Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

В мужской индивидуальной гонке первое место занял Этибар Гасанов (SOCAR), второе - Эльхан Асадов (МЧС), третье - Озджан Керимов (МЧС).

Среди женщин представительница Министерства по чрезвычайным ситуациям Лейла Алиева заняла первое место. Серебряную медаль завоевала Илаха Челебиева (Минмолодежи и спорта), бронзовую - Мелекханум Мамедова (МЧС).

В соревнованиях на двухместных лодках пара Эльшад Керимов - Этибар Асадов (SOCAR) опередила всех соперников. Микаил Новрузов и Саид Меликов (Минмолодежи и спорта) заняли второе место. Эльхан Асадов и Озджан Керимов (МЧС) финишировали третьими. 

В смешанной командной гонке лучший результат показала пара Руфат Ахмедов и Лейла Алиева (МЧС). Михаил Протасов и Жанна Мамедова (ASCO) стали вторыми. Пара Саид Меликов – Рена Алиева (Минмолодежи и спорта) заняла третье место.

Победителей и призеров наградили медалями и дипломами.

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