Шеф Пентагона: «Россия — агрессор», а дальше «будет видно»

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Россия является «агрессором» в войне против Украины. При этом он отказался прямо говорить, победы какой страны ждет, пишет The Washington Post.
Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн дали показания перед комитетом по ассигнованиям в американском Сенате. Слушания были посвящены вводу войск в Лос-Анджелесе на фоне протестов и оборонному бюджету, но Хегсет и Кейн также ответили на вопросы сенаторов о российско-украинской войне.
Сенатор Митч Макконнелл спросил, кто агрессор, а кто жертва в этой войне. «Россия — агрессор», — сказал Хегсет. Глава Пентагона не стал называть Украину жертвой.
Когда Макконнелл уточнил, чьей победы хотел бы Хегсет, глава Пентагона ответил: «Как мы уже не раз говорили, президент [Дональд Трамп] привержен миру в этом конфликте. В конечном итоге мир служит нашим национальным интересам, и мы думаем, что это интересы обеих сторон, даже если такой исход не будет предпочтительным для многих в этом зале и многих в нашей стране».
На вопрос сенатора Линдси Грэма (автора законопроекта об ужесточении санкций против России), остановится ли Путин только на Украине, Пит Хегсет ответил: «Будет видно».
В июне глава Пентагона впервые пропустил встречу Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которая прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Он не присоединился к заседанию и по видеосвязи, как это было в мае. Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон говорила, что Хегсет не сможет присутствовать на встрече из-за проблем с графиком поездок. Также стало известно, что Хегсет распорядился перенаправить взрыватели для ракет, закупленные для Украины и необходимые для защиты от дронов, американским войскам на Ближнем Востоке, и что США планируют сократить бюджет на закупки нового вооружения для Украины.
* * * 21:59
Прекращение войны между Россией и Украиной отвечает национальным интересам США, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената.
При этом он отверг предположение о том, что Вашингтон должен использовать «все имеющиеся инструменты», чтобы оказать давление на Москву для урегулирования.
«Президент нацелен на мир в этом конфликте. В итоге мир служит нашим национальным интересам. Мирное соглашение по Украине делает Америку сильной, демонстрирует, что мы понимаем, в каком мире живем и на чем должны сосредоточиться», — сказал Хегсет.
Сенатор от Демократической партии Кристофер Кунс отметил, что переговоры продолжаются не первый день, следовательно, возникает вопрос, действительно ли Россия заинтересована в урегулировании конфликта. По словам Кунса, и демократы, и республиканцы сходятся во мнении о необходимости ввести дополнительные санкции в отношении России. Среди прочего он напомнил о законопроекте, который разработали сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Документ предусматривает 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые покупают у Москвы нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.
По словам самих авторов законопроекта, ужесточение санкций в отношении России поддерживают 82 сенатора.
«Господин министр, вы согласны, что Соединенным Штатам следует использовать все имеющиеся инструменты, в том числе дополнительные санкции, чтобы вынудить Россию сесть за стол переговоров и выработать справедливый и прочный мир, положив конец войне в Украине?» — спросил Кунс. «Сенатор, все имеющиеся инструменты? Нет», — ответил Хегсет.
Прекращение войны в Украине было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Но в последнее время американский президент все больше разочаровывается в попытках мирного урегулирования, писал ABC. При этом в Белом доме говорили, что Трамп положительно оценивает ход урегулирования конфликта, хотя понимает — «еще многое предстоит сделать».