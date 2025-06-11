Шеф Пентагона: «Россия — агрессор», а дальше «будет видно»

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Россия является «агрессором» в войне против Украины. При этом он отказался прямо говорить, победы какой страны ждет, пишет The Washington Post.

Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн дали показания перед комитетом по ассигнованиям в американском Сенате. Слушания были посвящены вводу войск в Лос-Анджелесе на фоне протестов и оборонному бюджету, но Хегсет и Кейн также ответили на вопросы сенаторов о российско-украинской войне.

Сенатор Митч Макконнелл спросил, кто агрессор, а кто жертва в этой войне. «Россия — агрессор», — сказал Хегсет. Глава Пентагона не стал называть Украину жертвой.

Когда Макконнелл уточнил, чьей победы хотел бы Хегсет, глава Пентагона ответил: «Как мы уже не раз говорили, президент [Дональд Трамп] привержен миру в этом конфликте. В конечном итоге мир служит нашим национальным интересам, и мы думаем, что это интересы обеих сторон, даже если такой исход не будет предпочтительным для многих в этом зале и многих в нашей стране».

На вопрос сенатора Линдси Грэма (автора законопроекта об ужесточении санкций против России), остановится ли Путин только на Украине, Пит Хегсет ответил: «Будет видно».

В июне глава Пентагона впервые пропустил встречу Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которая прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Он не присоединился к заседанию и по видеосвязи, как это было в мае. Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон говорила, что Хегсет не сможет присутствовать на встрече из-за проблем с графиком поездок. Также стало известно, что Хегсет распорядился перенаправить взрыватели для ракет, закупленные для Украины и необходимые для защиты от дронов, американским войскам на Ближнем Востоке, и что США планируют сократить бюджет на закупки нового вооружения для Украины.