По сообщению Reuters, во время одного из мероприятий в Брюсселе Уитакера попросили прокомментировать публикацию издания Axios, по данным которой президент США Дональд Трамп счел «Паутину» дерзкой операцией. Другие американские СМИ писали, что глава Белого дома был действительно впечатлен действиями украинских спецслужб, но недоволен тем, что она может способствовать эскалации войны.

«Я думаю, что, с одной стороны, она была дерзкой, — цитирует комментарий Уитакера Reuters. — С другой стороны, я думаю, что она была немного безрассудной, немного опасной, и меня это беспокоит».

Украинские власти заявляют, что в результате атаки, в ходе которой по российским стратегическим бомбардировщикам ударили вылетавшие из фур дроны, были повреждены более 40 самолетов.

Но на основе открытых источников и обнародованных СБУ кадров журналисты смогли подтвердить повреждение по меньшей мере 11-12 самолетов.

Российские стратегические бомбардировщики, которые были целью операции, используются для массированных ракетных ударов по украинским городам. Они также могут нести российское ядерное оружие и являются частью «ядерной триады», то есть носителей на море, на земле и в воздухе.