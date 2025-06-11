USD 1.7000
EUR 1.9406
RUB 2.1689
Подписаться на уведомления
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Путин рассказал, что является «гарантом суверенитета России»

22:34 816

Особое внимание в новой программе вооружений нужно уделить ядерной триаде, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений (ГПВ). Его заявления приводит Интерфакс.

«Безусловно, особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остаётся гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире», - сказал Путин.

Он отметил, что сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%: «Это хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав мира».

Президент РФ поставил задачу сформировать «новую, долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе, прежде всего, конечно, перспективных».

По его словам, при этом необходимо максимально использовать опыт войны в Украине, различных региональных конфликтов и, конечно, «важно учесть глобальные тенденции развития военных технологий, тем более что число стран, которые активно работают в этом направлении, растет».

Перспективные системы вооружения должны получить российские Сухопутные войска, заявил президент РФ.

В рамках новой государственной программы вооружений должны быть комплексно проработаны вопросы развития авиации и авиационных средств поражения, заявил Путин.

Президент РФ также сказал, что под новые системы вооружений необходимо заранее готовить базы и аэродромы, чтобы их не приходилось устанавливать «в чистом поле».

Шеф Пентагона: «Россия — агрессор», а дальше «будет видно»
Шеф Пентагона: «Россия — агрессор», а дальше «будет видно» обновлено 22:55
22:55 1178
Рашада Набиева избрали в Исполком Международной федерации дзюдо
Рашада Набиева избрали в Исполком Международной федерации дзюдо На Конгрессе в Будапеште
22:16 597
Иран не сдается
Иран не сдается актуальный комментарий
16:29 3293
Протесты от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка: у Трампа не исключают ужесточения мер
Протесты от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка: у Трампа не исключают ужесточения мер обновлено 19:34
19:34 6449
Нетаньяху серьезно болен
Нетаньяху серьезно болен наша корреспонденция
14:20 6656
Вучич впервые приехал в Украину и пообещал помощь
Вучич впервые приехал в Украину и пообещал помощь обновлено 21:05
21:05 3296
Алексей Венедиктов: «Что будет с Россией в ближайшие пять лет? Ужас»
Алексей Венедиктов: «Что будет с Россией в ближайшие пять лет? Ужас»
20:58 3635
Зеленский: Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией
Зеленский: Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией
20:48 1719
США и Китай. Прекращение огня
США и Китай. Прекращение огня актуальный комментарий
19:31 2195
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР Америка сходит с ума
13:40 3560
Украина заявила об ударах по важным объектам в России
Украина заявила об ударах по важным объектам в России обновлено 19:55
19:55 4483

ЭТО ВАЖНО

Шеф Пентагона: «Россия — агрессор», а дальше «будет видно»
Шеф Пентагона: «Россия — агрессор», а дальше «будет видно» обновлено 22:55
22:55 1178
Рашада Набиева избрали в Исполком Международной федерации дзюдо
Рашада Набиева избрали в Исполком Международной федерации дзюдо На Конгрессе в Будапеште
22:16 597
Иран не сдается
Иран не сдается актуальный комментарий
16:29 3293
Протесты от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка: у Трампа не исключают ужесточения мер
Протесты от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка: у Трампа не исключают ужесточения мер обновлено 19:34
19:34 6449
Нетаньяху серьезно болен
Нетаньяху серьезно болен наша корреспонденция
14:20 6656
Вучич впервые приехал в Украину и пообещал помощь
Вучич впервые приехал в Украину и пообещал помощь обновлено 21:05
21:05 3296
Алексей Венедиктов: «Что будет с Россией в ближайшие пять лет? Ужас»
Алексей Венедиктов: «Что будет с Россией в ближайшие пять лет? Ужас»
20:58 3635
Зеленский: Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией
Зеленский: Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией
20:48 1719
США и Китай. Прекращение огня
США и Китай. Прекращение огня актуальный комментарий
19:31 2195
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР Америка сходит с ума
13:40 3560
Украина заявила об ударах по важным объектам в России
Украина заявила об ударах по важным объектам в России обновлено 19:55
19:55 4483
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться