Путин рассказал, что является «гарантом суверенитета России»

Особое внимание в новой программе вооружений нужно уделить ядерной триаде, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений (ГПВ). Его заявления приводит Интерфакс.

«Безусловно, особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остаётся гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире», - сказал Путин.

Он отметил, что сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%: «Это хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав мира».

Президент РФ поставил задачу сформировать «новую, долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе, прежде всего, конечно, перспективных».

По его словам, при этом необходимо максимально использовать опыт войны в Украине, различных региональных конфликтов и, конечно, «важно учесть глобальные тенденции развития военных технологий, тем более что число стран, которые активно работают в этом направлении, растет».

Перспективные системы вооружения должны получить российские Сухопутные войска, заявил президент РФ.

В рамках новой государственной программы вооружений должны быть комплексно проработаны вопросы развития авиации и авиационных средств поражения, заявил Путин.

Президент РФ также сказал, что под новые системы вооружений необходимо заранее готовить базы и аэродромы, чтобы их не приходилось устанавливать «в чистом поле».