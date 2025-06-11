Правительству Туска доверяют

Как сообщает Deutsche Welle, «за» проголосовали 243 из 453 присутствовавших депутатов. Еще 210 были против.

«Мне необходим был вотум доверия, потому что возник шум, суматоха, спекуляции о том, удержится ли правительство. В таких условиях работать трудно. Я хотел не показать, как я силен, а всего лишь положить конец спекуляциям. Нам следует сделать гораздо больше, чтобы вернуть симпатию избирателей», - заявил Туск, отвечая на вопросы журналистов по окончании голосования.

После выборов президента Польши, на которых победил националист и евроскептик Кароль Навроцкий, Дональд Туск запросил у парламента вотум доверия его кабинету. Он подчеркнул, что хотел бы продолжить работу в правительстве, и надеется на сотрудничество с избранным президентом.

Навроцкий во втором туре президентских выборов получил 50,89% голосов, опередив либерала Рафала Тшасковского, который набрал 49,11% голосов.