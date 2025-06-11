Газа для жизни непригодна

По мнению американской администрации, сектор Газа сейчас является непригодным для жизни местом, которое нужно восстановить, положив конец нынешнему конфликту. Так заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент считает, что сейчас ситуация в Газе крайне плачевная..., президент реалистично оценивает положение дел в регионе, - сказала Ливитт на брифинге. - Очевидно, что Газа — это не пригодное для жизни место. Ее нужно восстановить с помощью наших партнеров, и президент хочет, чтобы это произошло».

Пресс-секретарь также подчеркнула, что главным приоритетом администрации Трампа сейчас является освобождение всех заложников «и скорейшее прекращение этого конфликта».