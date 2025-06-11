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Америка эвакуирует сотрудников посольств с Ближнего Востока

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11 июня 2025, 23:43 1426

Посольство США в Багдаде готовится к возвращению на родину 1 тыс. своих сотрудников в рамках программы по сокращению расходов, утверждает телеканал Al Hadath.

По данным его источников, на родину вернутся «сотрудники компаний, имеющих контракты с посольством», однако не указывается, о каких предприятиях идет речь. Источники телеканала при этом подчеркнули, что такое решение «не связано с текущей ситуацией на Ближнем Востоке».

В то же время источник в МИД Ирака рассказал Al Hadath, что американская дипмиссия в Багдаде работает «в обычном режиме». Никаких извещений о подготовке к массовой репатриации сотрудников посольства иракские власти также не получали.

Associated Press со ссылкой на два источника в США сообщило, что Госдепартамент готовится к эвакуации персонала, не выполняющего критически важные функции, из посольств в Багдаде, Бахрейне и Кувейте. При этом источники агентства отметили, что посольство в Багдаде уже работает в сокращенном составе, поэтому распоряжение об эвакуации коснется небольшого числа сотрудников.

По словам источника, Госдепартамент уже разрешил вспомогательному персоналу, а также членам семей сотрудников посольств в Бахрейне и Кувейте покинуть эти страны.

Об эвакуации сотрудников посольства США из Багдада сообщило также агентство Reuters. Оба информационных агентства отмечают, что этот шаг связан с ухудшением ситуации в области безопасности в регионе.

Израильский журналист Барак Равид в своем Х-блоге написал, что чиновник в Министерстве обороны США подтвердил, что Пит Хегсет санцкционировал добровольный выезд семей военнослужащих из стран, находящихся в зоне ответственности CENTCOM. При этом источник сказал, что CENTCOM работает в сотрудничестве с Госдепартаментом и партнерами США в регионе.

Ранее министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что Тегеран нанесет удар по американским военным базам в регионе в случае, если ядерные переговоры не увенчаются успехом и приведут к конфликту с Вашингтоном. "Я надеюсь, что переговоры завершатся успешно, но если нам навяжут вооруженный конфликт, то потери противника однозначно будут больше, и в таком случае США будут вынуждены уйти из региона", – предупредил он.

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